Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские издания "ТАСС" и "РИА Новости".
Смотрите также "Арешник" и экстренное заседание Совбеза ООН: чего ожидать и каковы перспективы решения
Как Небензя пригрозил Украине?
Российский дипломат цинично заявил в ООН, что условия мирных переговоров для Киева будут ухудшаться "с каждым днем", и что на каждую "коварную атаку" на мирное население России якобы будет "жесткий ответ".
Россия будет решать проблемы военными методами, пока Зеленский не придет в себя и не согласится на реалистичные условия переговоров,
– пригрозил он.
Василий Небензя без всяких доказательств пытался доказать, что ВСУ "целенаправленно" бьют по гражданской инфраструктуре и людям, и заявил о теракте в Хорлах Херсонской области, назвав его "особенно циничным".
"Россия не подвергает обстрелам мирных граждан. Запад игнорирует целенаправленные удары Киева по мирным объектам и гражданскому населению", – добавил постпред России в ООН.
Детали заседания ООН
Напомним, Украина созвала экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за применения Россией гиперзвуковой ракеты "Орешник" во время ночной атаки на Украину 9 января, что подтвердило и оборонное ведомство страны.
Представители США, Франции и Великобритании в ООН официально осудили Россию официально осудили Россию, подчеркивая необходимость деэскалации и поддержки Украины в ее праве на самооборону, защиту, территориальную целостность и суверенитет.
Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что крупномасштабные авиаудары России по гражданским объектам и инфраструктуре по всей стране привели к ужасным уровням разрушений и страданий.