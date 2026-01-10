Соответствующее заседание государств-членов состоится уже в понедельник, 12 января. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BFM TV.
Что известно о заседании ООН?
Министерство обороны России подтвердило применение ракеты "Орешник" во время ночной атаки на Украину 9 января якобы "в ответ на теракт киевского режима" в конце декабря в отношении "резиденции Владимира Путина".
Киев назвал подобные обвинения очередной информационной манипуляцией России. Москва заявляла, что удары по Украине были направлены на объекты производства БпЛА и энергетику, не уточняя конкретные цели.
В то же время на фоне заявлений России о применении БРСД по Львовской области министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев инициирует срочные консультации не только в Совете Безопасности ООН.
Ожидаются обсуждения в форматах Украина – НАТО, Евросоюза, Совета Европы и ОБСЕ. Отмечается, что просьбу Украины созвать Совет безопасности ООН поддержали несколько стран-членов, в частности Франция.
Что этому предшествовало?
Напомним, Россия ударила баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по Львовской области 9 января после сообщения, что Россия осуществила пуски с полигона "Капустин Яр" в Архангельской области.
По данным Reuters, ракета поразила цех государственного предприятия. В результате удара нескольких суббоеприпасов несколько повредились бетонные конструкции здания цеха и образовались кратеры в лесной местности поблизости.
Владимир Зеленский заявил, что россияне показательно ударили "Орешником" близко к границе с Европейским Союзом. Он считает, что это показывает, что угроза одинакова как для Украины, так и для Европы.