Ряд представителей других государств сделали заявления по этому поводу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондента Укринформа.

Как отреагировали в ООН?

Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что крупномасштабные авиаудары России по гражданским объектам и инфраструктуре по всей стране привели к ужасным уровням разрушений и страданий.

По ее словам, удары по энергетической инфраструктуре убили и ранили десятки гражданских и оставили миллионы людей без электричества, отопления и водоснабжения на длительный период, когда температура снизилась.

Она добавила, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило гибель по меньшей мере 14 999 гражданских, в том числе 763 детей, и ранения 40 601 человека, в том числе 2486 детей за более чем 3 года.

Высокопоставленная рассказала, в частности, о массированном обстреле 9 января, разрушения энергетических объектов и гибели людей в Киеве, а также о применении Россией баллистической ракеты средней дальности "Орешник".

Что заявили США?

Заместитель постпреда США при ООН Тэмми Брюс заявила, что благодаря лидерству Дональда Трампа достижения договоренности об окончании войны ближе, чем когда-либо, однако Москва продолжает эскалацию боевых действий.

Россия осуществила новые атаки против Украины, в частности применила баллистическую ракету "Орешник", способную нести ядерный заряд, нанеся удар по району вблизи границы с Польшей и НАТО,

– констатировала она.

По ее мнению, это является "очередной опасной и непонятной эскалацией войны", и обе стороны должны искать пути деэскалации, однако действия России, как она считает, "рискуют расширить и обострить войну" в Украине.

Кроме вышеупомянутого, американская представительница решительно осудила "усиленные российские атаки на энергетические объекты Украины и другую гражданскую инфраструктуру", отметив, что такие действия "сводят на нет саму идею мира".

Какую позицию высказала Франция?

Постпред Франции при ООН Жером Боннафонт заверил, что Париж вместе с европейскими партнерами и в дальнейшем в долгосрочной перспективе будет поддерживать Украину в реализации ее законного права на самооборону.

Он добавил, что Франция и ее партнеры параллельно работают над подготовкой условий для справедливого и прочного мира. Он напомнил о недавнем саммите, который собрал 35 государств-членов Коалиции желающих, Украину и США.

По мнению французского представителя, после вступления в силу режима прекращения огня любое урегулирование должно быть подкреплено "надежными гарантиями безопасности для Украины", чтобы предотвратить новую российскую агрессию.

Как прокомментировала удар Великобритания?

Заместитель постпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки в свою очередь во время заседания отметил, что последние российские обстрелы по территории Украины отрицают любые заявления Москвы о мирных намерениях.

Россия пытается оправдать это обострение, утверждая якобы о нападении на одну из резиденций президента Путина, но это утверждение лживое. Никакого такого нападения не было,

– заявил британский дипломат.

В то же время Джеймс Кариуки напомнил, что российские атаки произошли в ту же неделю, когда президент Владимир Зеленский обсуждал вопрос мирного урегулирования в Париже с представителями Европы и США.

По его словам, подобные атаки с российской стороны очевидно направлены на подрыв морального духа украинского народа, "но его стойкость и решимость остаются непоколебимыми", и что энергоснабжение уже восстанавливается.

