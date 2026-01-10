Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Медведев написал в сети X, где вместе с сообщением разместил видео атаки. Подробности рассказывает 24 Канал.

Актуально "Выстрел в ногу": Кремль подставился реакцией на возможное размещение миротворцев в Украине

Как Медведев пытается запугать Запад?

Бывший президент страны-агрессора опубликовал видео удара гиперзвуковой ракетой "Орешник" по Львовской области и очередной раз подчеркнул, что Россия категорически не примет присутствие любых военных подразделений западных стран на украинской территории.

Тысячу раз уже было сказано: Россия не примет никаких европейских или натовских войск в Украине... Вот что вы получите,

– дерзко написал Медведев.

Заметим, эксперты и военные уже высказывали мнение, что реальная цель удара ракетой "Орешник" по Львовщине в ночь на 9 января – запугать Запад и сорвать любые планы размещения иностранных войск на западе Украины в рамках будущих гарантий безопасности. Кремль неоднократно заявлял, что будет считать такие многонациональные силы "законной военной целью".

Что этому предшествовало?