Про це заступник голови Ради безпеки Росії Медведєв написав у мережі X, де разом із дописом розмістив відео атаки. Подробиці розповідає 24 Канал.

Як Медведєв намагається залякати Захід?

Колишній президент країни-агресорки опублікував відео удару гіперзвуковою ракетою "Орешник" по Львівській області й черговий раз наголосив, що Росія категорично не прийме присутність будь-яких військових підрозділів західних країн на українській території.

Тисячу разів уже було сказано: Росія не прийме жодних європейських чи натівських військ в Україні… Ось що ви отримаєте,
– зухвало написав Медведєв.

Зауважимо, експерти та військові вже висловлювали думку, що реальна мета удару ракетою "Орешник" по Львівщині в ніч на 9 січня – залякати Захід і зірвати будь-які плани розміщення іноземних військ на заході України в рамках майбутніх безпекових гарантій. Кремль неодноразово заявляв, що вважатиме такі багатонаціональні сили "законною військовою ціллю".

Що цьому передувало?

  • У Парижі 6 січня 2026 року офіційно підписали Декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил безпеки для України.

  • Документ передбачає тісну координацію дій між Україною, США та 35 країнами "Коаліції охочих". Декларація закладає практичну основу для довгострокових гарантій безпеки, підтримки оборони та повоєнної відбудови України.

  • Саме на тлі цих подій Росія вдалася до чергового акту ядерного шантажу. У ніч на 9 січня російська гіперзвукова балістична ракета середньої дальності "Орешник" була запущена з полігону Капустин Яр (Астраханська область Росії) і рухалася зі швидкістю близько 13 000 кілометрів на годину.

  • Місцеві жителі повідомляли про щонайменше 6 потужних вибухів. Ракета влучила в цех державного підприємства, завдавши серйозних руйнувань.