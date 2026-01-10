Про це заступник голови Ради безпеки Росії Медведєв написав у мережі X, де разом із дописом розмістив відео атаки. Подробиці розповідає 24 Канал.
Як Медведєв намагається залякати Захід?
Колишній президент країни-агресорки опублікував відео удару гіперзвуковою ракетою "Орешник" по Львівській області й черговий раз наголосив, що Росія категорично не прийме присутність будь-яких військових підрозділів західних країн на українській території.
Тисячу разів уже було сказано: Росія не прийме жодних європейських чи натівських військ в Україні… Ось що ви отримаєте,
– зухвало написав Медведєв.
Зауважимо, експерти та військові вже висловлювали думку, що реальна мета удару ракетою "Орешник" по Львівщині в ніч на 9 січня – залякати Захід і зірвати будь-які плани розміщення іноземних військ на заході України в рамках майбутніх безпекових гарантій. Кремль неодноразово заявляв, що вважатиме такі багатонаціональні сили "законною військовою ціллю".
Що цьому передувало?
У Парижі 6 січня 2026 року офіційно підписали Декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил безпеки для України.
Документ передбачає тісну координацію дій між Україною, США та 35 країнами "Коаліції охочих". Декларація закладає практичну основу для довгострокових гарантій безпеки, підтримки оборони та повоєнної відбудови України.
Саме на тлі цих подій Росія вдалася до чергового акту ядерного шантажу. У ніч на 9 січня російська гіперзвукова балістична ракета середньої дальності "Орешник" була запущена з полігону Капустин Яр (Астраханська область Росії) і рухалася зі швидкістю близько 13 000 кілометрів на годину.
Місцеві жителі повідомляли про щонайменше 6 потужних вибухів. Ракета влучила в цех державного підприємства, завдавши серйозних руйнувань.