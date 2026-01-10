В России заявили, если украинские партнеры разместят свои миротворческие силы на территории нашего государства, то Кремль будет воспринимать их как законные боевые цели. Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал 24 Каналу, что россияне такими высказываниями делают большой "выстрел в ногу".

Смотрите также Доктрина Монро 2․0 и раскол НАТО: мир неизбежно поглощает эпоха агрессивных империй и право сильного

Какой коварный план раскрыла Россия?

Дмитрий Жмайло подчеркнул, что размещение миротворцев в Украине должно стать гарантией, что боевые действия больше не повторяется. Таким образом Запад транслирует стремление, чтобы наше государство возвращало оккупированные территории исключительно дипломатическим путем.

Кроме того, если партнеры и разместят свои силы на территории Украины, то те солдаты не будут самостоятельными боевыми единицами, ведь будут иметь очень ограниченное вооружение. Они, по мнению исполнительного директора, будут выполнять совещательную, тренировочную и техническую функции.

Это будет возможно исключительно после прекращения боевых действий. Поэтому, когда Россия такое заявляет, то это означает, что она будет готовиться за 3 – 4 года к повторению боев против нашего государства,

– сказал он.

Однако россияне, вероятно, также ведут подготовку к противостоянию с Европой. А угрозы относительно атак по миротворцам свидетельствует, что Кремль не собирается прекращать свою агрессию.

По словам Жмайло, повлиять на это можно только силой.

Что известно о миротворцах на территории Украины?