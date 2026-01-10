В России заявили, если украинские партнеры разместят свои миротворческие силы на территории нашего государства, то Кремль будет воспринимать их как законные боевые цели. Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал 24 Каналу, что россияне такими высказываниями делают большой "выстрел в ногу".
Какой коварный план раскрыла Россия?
Дмитрий Жмайло подчеркнул, что размещение миротворцев в Украине должно стать гарантией, что боевые действия больше не повторяется. Таким образом Запад транслирует стремление, чтобы наше государство возвращало оккупированные территории исключительно дипломатическим путем.
Кроме того, если партнеры и разместят свои силы на территории Украины, то те солдаты не будут самостоятельными боевыми единицами, ведь будут иметь очень ограниченное вооружение. Они, по мнению исполнительного директора, будут выполнять совещательную, тренировочную и техническую функции.
Это будет возможно исключительно после прекращения боевых действий. Поэтому, когда Россия такое заявляет, то это означает, что она будет готовиться за 3 – 4 года к повторению боев против нашего государства,
– сказал он.
Однако россияне, вероятно, также ведут подготовку к противостоянию с Европой. А угрозы относительно атак по миротворцам свидетельствует, что Кремль не собирается прекращать свою агрессию.
По словам Жмайло, повлиять на это можно только силой.
Что известно о миротворцах на территории Украины?
После встречи "коалиции желающих" в Париже премьер-министр Италии отметила, что итальянских военных не будут отправлять в Украину, как миротворцев. Это официальная позиция государства.
В Европе дискутируют о количестве миротворцев, которые могут отправиться в Украину. С начала дискуссии это число значительно уменьшилось. Оно, вероятно, будет зависеть от деталей мирного соглашения.
Соседние к Украине государства, которые могли бы отправить миротворческие силы на нашу территорию, утверждают, что не готовы это сделать. Вместо этого они могут предоставлять другую помощь, связано с логистикой или подготовкой украинских сил.