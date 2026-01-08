Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Никушора Дана.

Румыния введет войска в Украину?

6 января президент Румынии Никушор Дан выступил с заявлением о возможном вводе войск в Украину.

Не войска в Украине, а логистическая поддержка, обучение, подготовка украинских военных в Румынии или в других европейских странах, в сотрудничестве с армиями соответствующих стран, участие в совместных программах вооружения, вещи, о которых вы знаете – вот где мы сегодня находимся,

– очертил он роль Румынии.

Также Дан подчеркнул, что обязательства каждой из стран утвердят парламенты – чтобы это не было просто декларацией о намерениях. В частности, Румыния будет участвовать в одном из столпов безопасности.

"В морской сфере, как вы знаете, Румыния вместе с Турцией и Болгарией проводит разминирование в водах Черного моря и будет продолжать это делать, и, конечно, эта деятельность будет расширена и станет частью этого морского направления, с одной стороны. С другой стороны, существует механизм реагирования – и здесь, как я уже говорил, очень важно, что Соединенные Штаты являются его частью", – объяснил президент.

По словам Дана, механизм реагирования будет работать так: первые 24 часа отпор агрессору дает Украина, в течение 48 часов должна быть реакция европейских сил или коалиции желающих, и в течение 72 часов должен быть ответ Соединенных Штатов. Мониторинг соблюдения мира будут координировать США.

Медийщиков интересовали детали о работе логистического хаба в городе Кимпия-Турзий, но Дан не привел их. Политик сказал только, что этот центр работает.

В Словакии высказались об иностранных войсках в Украине

Премьер Роберт Фицо сказал, что не может помешать такому решению других стран. Но при его каденции ни один словацкий солдат не поедет в Украину в составе многонациональных военных сил. Напомним, следующие парламентские выборы в Словакии будут в 2027 году.

Фицо раскритиковал планы коалиции желающих, но сказал, что его страна может участвовать в мониторинге мирного соглашения.