Низка представників інших держав зробила заяви з цього приводу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондента Укрінформу.

Дивіться також Радбез ООН скликає екстрене засідання через застосування "Орешника" Росією: коли це відбудеться

Як відреагували в ООН?

Заступниця генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло заявила, що великомасштабні авіаудари Росії по цивільних об’єктах та інфраструктурі по всій країні призвели до жахливих рівнів руйнувань та страждань.

За її словами, удари по енергетичній інфраструктурі убили та поранили десятки цивільних і залишили мільйони людей без електрики, опалення та водопостачання на тривалий період, коли температура знизилася.

Вона додала, що Управління Верховного комісара ООН з прав людини підтвердило загибель щонайменше 14 999 цивільних, у тому числі 763 дітей, та поранення 40 601 особи, зокрема 2486 дітей за понад 3 роки.

Високопосадовиця розповіла, зокрема, про масований обстріл 9 січня, руйнування енергетичних об’єктів та загибель людей у Києві, а також про застосування Росією балістичної ракети середньої дальності "Орешник".

Що заявили США?

Заступниця постпреда США при ООН Теммі Брюс заявила, що завдяки лідерству Дональда Трампа досягнення домовленості про закінчення війни ближче, ніж будь-коли, однак Москва продовжує ескалацію бойових дій.

Росія здійснила нові атаки проти України, зокрема застосувала балістичну ракету "Орешник", здатну нести ядерний заряд, завдавши удару по району поблизу кордону з Польщею та НАТО,

– констатувала вона.

На її думку, це є "черговою небезпечною й незрозумілою ескалацією війни", і обидві сторони мають шукати шляхи деескалації, однак дії Росії, як вона вважає, "ризикують розширити й загострити війну" в Україні.

Крім вищезгаданого, американська представниця рішуче засудила "посилені російські атаки на енергетичні об’єкти України та іншу цивільну інфраструктуру", зазначивши, що такі дії "зводять нанівець саму ідею миру".

Яку позицію висловила Франція?

Постпред Франції при ООН Жером Боннафонт запевнив, що Париж разом з європейськими партнерами й надалі в довгостроковій перспективі підтримуватиме Україну в реалізації її законного права на самооборону.

Він додав, що Франція та її партнери паралельно працюють над підготовкою умов для справедливого й тривалого миру. Він нагадав про нещодавній саміт, який зібрав 35 держав-членів Коаліції охочих, Україну та США.

На думку французького представника, після набуття чинності режиму припинення вогню будь-яке врегулювання має бути підкріплене "надійними гарантіями безпеки для України", аби запобігти новій російській агресії.

Як прокоментувала удар Британія?

Заступник постпреда Великої Британії при ООН Джеймс Каріукі своєю чергою під час засідання наголосив, що останні російські обстріли по території України заперечують будь-які заяви Москви про мирні наміри.

Росія намагається виправдати це загострення, стверджуючи нібито про напад на одну з резиденцій президента Путіна, але це твердження брехливе. Жодного такого нападу не було,

– заявив британський дипломат.

Водночас Джеймс Каріукі нагадав, що російські атаки відбулися в той самий тиждень, коли президент Володимир Зеленський обговорював питання мирного врегулювання в Парижі з представниками Європи та США.

За його словами, подібні атаки з російського боку вочевидь спрямовані на підрив морального духу українського народу, "але його стійкість і рішучість залишаються непохитними", і що енергопостачання вже відновлюється.

Що цьому передувало?