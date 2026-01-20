Професор міжнародної політики інституту Клінтона Скотт Лукас припустив у розмові з 24 Каналом, які наміри має Володимир Путін щодо подальших кроків у цій довготривалій війні. Також Лукас назвав кінцеву мету Кремля у протистоянні з Україною.

Що планувала Росія на початку війни?

Професор міжнародної політики зауважив, що сьогодні Путін має той самий план, що у лютому 2022 року, коли розпочав повномасштабне вторгнення, – перемогти. Проте зараз цей план набув певних змін.

Метою Росії на початку 2022 року було встановлення маріонеточного уряду у Києві, ймовірно, під керівництвом Віктора Медведчука.

Також метою росіян було захопити та, ймовірно, вбити президента України Володимира Зеленського та його міністрів. І, крім того, змусити українців прийняти цей маріонетковий уряд. Навіть якби українці мали незалежність, ними б керувала Москва,

– наголосив Лукас.

Сьогодні, чотири роки потому, зрозуміло, що Кремль, на думку професора міжнародної політики, не може захопити чи вбити Зеленського та його міністрів, а також встановити маріонетковий уряд у Києві.

Отже, сьогодні кінцева мета Росії – захопити якнайбільше українських територій, щоб решта України залишалася слабкою,

– пояснив він.

Навіть якщо в Києві є уряд, який не підконтрольний Москві, він обмежений, на його думку, у військових силах та допомозі, яку отримує від країн-партнерів, та у зовнішній політиці.

Україна має бути не лише нейтральною, а й приймати обмеження, встановлені Росією, та повинна мати обмежену економіку. Навіть якщо Київ спробує вступити до ЄС, Москва може висунути певні вимоги до нього. Також Росія намагатиметься дестабілізувати решту України, зриваючи вибори. Ось це і є кінцева мета Кремля,

– підкреслив Скотт Лукас.

Водночас через провал ультиматуму, який Росія погодила зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, ця кінцева мета не має шанс на успіх. Проте, як відзначив професор міжнародної політики, необхідно підготуватись до наступних кроків.

Якщо спільний мирний план України, Європи та США, що включатиме пункти щодо відновлення України, гарантії безпеки, пропозиції щодо політичного статусу України, то Кремль його, імовірно, відкине. Тоді кінцева мета Путіна буде – продовжувати атакувати.

Варто знати. В Росії, як пише The Washington Post, зростає втома від війни з Україною, яка триває довше, ніж участь СРСР у Другій світовій. У російському суспільстві різко зростає песимізм, а запит на мир "став майже універсальним". Також Путін все частіше сприймається "як головна перепона на шляху до миру".

"Росія спробує або зламати Україну, зруйнувавши її енергетичну інфраструктуру, або здійснити прорив на передовій, наприклад, у Донецьку чи у Запоріжжі, або припинити міжнародну підтримку України", – припустив Лукас.

Однак наразі по всіх цих аспектах у Москви немає успіху. Міжнародну підтримку України не зупинено, прориву на передовій у росіян немає, а у Києві намагаються відновити електропостачання. Україна, як наголосив він, не здається.

