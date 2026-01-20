Очікується, що в Давосі можуть підписати угоду щодо гарантій безпеки для України. Про це пише 24 Канал з посиланням на Euronews.

Що може відбутися у Давосі?

За даними видання, можливий вплив Дмитрієва на американську переговорну групу може поставити під сумнів очікувані домовленості між Вашингтоном і Києвом щодо гарантій безпеки для України.

Водночас у Білому домі офіційно заперечили наявність запланованих двосторонніх зустрічей. Однак присутність представників команди Трампа у Давосі посилила припущення щодо можливого підписання угоди між Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським під час Всесвітнього економічного форуму.

Раніше повідомлялося, що лідери G7 зустрінуться з Дональдом Трампом у Давосі для обговорення гарантій безпеки для України після припинення вогню. Трампу запропонують схвалити угоди, укладені за участі його перемовників, і які вважаються критично важливими для України.

Чи можуть підписати мирну угоду під час форуму у Давосі?