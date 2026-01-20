Ожидается, что в Давосе могут подписать соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Euronews.
Что может произойти в Давосе?
По данным издания, возможное влияние Дмитриева на американскую переговорную группу может поставить под сомнение ожидаемые договоренности между Вашингтоном и Киевом о гарантиях безопасности для Украины.
В то же время в Белом доме официально отрицают наличие запланированных двусторонних встреч. Однако присутствие представителей команды Трампа в Давосе усилило предположение о возможном подписании соглашения между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским во время Всемирного экономического форума.
Ранее сообщалось, что лидеры G7 встретятся с Дональдом Трампом в Давосе для обсуждения гарантий безопасности для Украины после прекращения огня. Трампу предложат одобрить соглашения, заключенные с участием его переговорщиков, и которые считаются критически важными для Украины.
Могут ли подписать мирное соглашение во время форума в Давосе?
Украинская делегация представит план восстановления и гарантии безопасности на Всемирном экономическом форуме в Давосе с 19 по 23 января, где ожидается встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Политолог Игорь Чаленко прогнозирует вероятно обсуждение гарантий безопасности для Украины и послевоенного восстановления.
Украинская делегация будет участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе, но подписание мирного соглашения там вряд ли состоится. Игорь Чаленко отметил, что документы переданы Москве, но ответа нет, и продолжается период ожидания до конца января.
Соглашение о гарантиях безопасности с США для Украины готова на 100%, но требует доработки и подписания. Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок считает, что европейцы не готовы взять на себя ответственность за безопасность Украины, что тормозит переговорный процесс и вызывает недовольство Трампа.