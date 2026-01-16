Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко озвучил 24 Каналу мнение, что так или иначе может быть заявлено о гарантиях безопасности. В частности, по примеру Парижской декларации.
"Не думаю, что будет окончательное подписание. То есть может быть в очередной раз заявлено о гарантиях безопасности, по примеру Парижской декларации. Эти условные 10% из мирного плана, которые не согласованы – территориальные вопросы. Плюс тема Запорожской АЭС", – предположил он.
Продолжается период ожидания
Игорь Чаленко отметил, что наработанные документы были переданы Москве Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Ответы с российской стороны не прозвучали. Их ожидают до конца января. Поэтому сейчас идет период ожидания. Вашингтон должен опираться и на позицию России.
Но то, что происходит сейчас – это, по моему мнению, четкая демонстрация того, что согласования нет. Путин начал снова рассказывать о целях так называемой "сво", что они будут добиваться и так далее. Это по крайней мере публичный сигнал, что в России отсутствует понимание, что войну надо завершать на компромиссных условиях,
– сказал политолог.
По его словам, восстановление Украины – это наиболее проработанная тема. Однако открытым остается вопрос о гарантиях безопасности.
Мирное соглашение: последние новости
Соглашение о гарантиях безопасности от США почти готово. Президент Украины Владимир Зеленский поручил финализировать этот документ. Кроме того, он считает его "исторического уровня".
Дональд Трамп заявил, что якобы Украина препятствует заключению мирного соглашения. По его словам, именно Украина, а не Россия затягивает мирные переговоры по завершению войны.
Владимир Зеленский прокомментировал заявление Трампа. Украинский лидер отметил, что в некоторых вопросах они "находятся не на одной стороне" с американским коллегой. Сейчас идет подготовка двух документов – по гарантиям безопасности и так называемого Prosperity Package.