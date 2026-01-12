Об этом заявил сам глава государства, пишет 24 Канал.
Смотрите также Не хватает самого важного: эксперт указал, что не так с обещанными "гарантиями безопасности" для Киева
На каком этапе находится формирование документа о гарантиях безопасности?
В понедельник, 12 января, Зеленский провел детальное совещание о ходе переговоров с США. По словам украинского лидера, во время общения был согласован график встреч, подготовку документов и возможное подписание соглашения.
Президент Украины поручил финализировать документ о гарантиях безопасности для Украины, назвав его "историческим".
Поручил финализировать и передать для рассмотрения на самом высоком уровне документ о гарантиях безопасности для Украины от Соединенных Штатов. Это должен быть документ исторического уровня, и именно такого уровня текст достигает сейчас,
– добавил Зеленский.
По его словам, во время встречи также обсуждался ряд вопросов, которые касались экономических соглашений по восстановлению и развитию страны после войны, а также механизмов использования международной помощи.
Также президент подчеркнул, что украинская сторона сформулировала свое видение политической рамки для завершения войны и ждет четкого ответа от России о готовности закончить войну на реальных условиях.
Какими могут быть гарантии безопасности от США?
По словам премьера Польши Дональда Туска, США могли бы разместить войска в Украине как часть этих гарантий безопасности. Однако Филипп Гордон, экс-советник Камилы Харрис, считает, что гарантии безопасности для Украины со стороны США ничего не стоят и не оправдывают вывод войск из Донбасса.
Профессор американистики Скотт Лукас в комментарии 24 Канала отметил, что так называемые "гарантии безопасности" нужно согласовать между многими странами. Речь идет о европейских государствах, включая Великобританию и Францию, которые планируют разместить войска в Украине.
Возможно состоится воздушная операция под руководством США, которая будет расположена в Польше для того, чтобы убедиться, что Россия не продолжит атаковать с воздуха.