Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал 24 Каналу, насколько эффективными могут быть гарантии европейских партнеров. Он отметил, какие именно гарантии стали бы настоящей помощью для Украины.

Какая страна может предоставить действительно действенные гарантии безопасности?

Кузан считает, что пока не понятно, какой будет механизм давления на Россию и гарантий экономической и военной поддержки для Украины, то те гарантии безопасности, о которых говорят европейцы, трудно назвать гарантиями именно безопасности.

Обратите внимание! Фридрих Мерц отметил, что Германия продолжит политически, финансово и военно поддерживать Украину. Это, по его словам, "может означать, что после прекращения огня мы задекларируем силы для Украины на смежной территории НАТО". Мерц добавил, что "прекращение огня должно быть согласовано" с Россией, чтобы "коалиция могла действовать достаточно решительно".

Если будет размещен определенный ограниченный контингент немецких войск в логистическом центре в Жешуве в Польше или где-то еще, то это может усилить Украину. Потому что, по мнению главы Украинского центра безопасности и сотрудничества, Киеву важно, чтобы в эту войну было привлечено тем или иным образом как можно больше европейских военных армий и спецподразделений. Однако трудно называть это реальными гарантиями безопасности, потому что не хватает самого важного.

Здесь для меня все очень просто, как и для любого украинца. Если вы готовы вступиться за Украину, когда она находится под обстрелом, то не надо ждать, пока американцы достигнут перемирия. Заводите сюда своих военных и берите на себя часть работы. Никто не просит идти на фронт, но в тыловых западных областях размещение контингента возможно,

– подчеркнул он.

В противном случае, по его словам, это можно назвать своеобразной поддержкой со стороны партнеров. Это заведение в Украину капитала, дополнительных возможностей, прежде всего британских и французских военных, которые готовы в ограниченной численности, но все же присутствовать на территории нашей страны.

Это усиливает украинские, в частности, военные возможности, и дает Киеву возможность сконцентрироваться больше на восточной границе нашей страны. Соответственно усилить там нашу группировку. Поэтому в определенной степени это можно назвать поддержкой,

– отметил Сергей Кузан.

Однако, добавил он, говорить о полноценных гарантиях безопасности на сегодня могут, к сожалению, только США, которые и являются инициатором и основным игроком переговоров в треугольнике США – Украина – Европа.

Какие гарантии безопасности Украине могут предоставить партнеры?