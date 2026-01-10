Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів 24 Каналу, наскільки ефективними можуть бути гарантії європейських партнерів. Він наголосив, які саме гарантії стали б справжньою допомогою для України.

Яка країна може надати дійсно дієві гарантії безпеки?

Кузан вважає, що поки не зрозуміло, який буде механізм тиску на Росію та гарантії економічної і військової підтримки для України, те, про що говорять європейці, важко назвати гарантіями саме безпеки.

Зверніть увагу! Фрідріх Мерц зазначив, що Німеччина продовжить політично, фінансово та військово підтримувати Україну. Це, за його словами, може означати, що після припинення вогню Берлін "задекларує сили для України на суміжній території НАТО". Мерц додав, що "припинення вогню має бути узгоджене" з Росією, щоб "коаліція могла діяти достатньо рішуче".

Якщо буде розміщений певний обмежений контингент німецьких військ у логістичному центрі у Жешуві у Польщі або деінде, то це може підсилити Україну. Тому що, на думку голови Українського центру безпеки та співпраці, Києву важливо, щоб у цю війну було залучено у той чи інший спосіб якомога більше європейських військових армій і спецпідрозділів. Проте важко називати це реальними гарантіями безпеки, тому що не вистачає найважливішого.

Тут для мене все дуже просто, як і для будь-якого українця. Якщо ви готові вступитися за Україну, коли вона перебуває під обстрілом, то не треба чекати, поки американці досягнуть перемир'я. Заводьте сюди своїх військових і беріть на себе частину роботи. Ніхто не просить йти на фронт, але у тилових західних областях розміщення контингенту можливе,

– наголосив він.

В іншому випадку, за його словами, це можна назвати своєрідною підтримкою з боку партнерів. Це заведення в Україну капіталу, додаткових спроможностей, передусім британських і французьких військових, які готові в обмеженій чисельності, але все ж таки бути присутніми на території нашої країни.

Це посилює українські, зокрема, воєнні спроможності, і дає Києву змогу сконцентруватися більше на східному кордоні нашої країни. Відповідно посилити там наше там угрупування. Тому певною мірою це можна назвати підтримкою,

– наголосив Сергій Кузан.

Проте, додав він, говорити про повноцінні гарантії безпеки на сьогодні можуть, на жаль, лише США, які і є ініціатором та основним гравцем перемовин у трикутнику США – Україна – Європа.

Які гарантії безпеки Україні можуть надати партнери?