Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона та прем'єр-міністр Бельгії Барта де Вевера.

Яку допомогу нададуть країни?

Ульф Крістерссон заявив, що після припинення вогню Швеція готова сприяти гарантіям безпеки для України та решти Європи.

Ми готові зберегти мир в Україні, зокрема, за допомогою: винищувачів Gripen для повітряного спостереження над Україною; морськими ресурсами для розмінування Чорного моря; продовженням навчання українських військових офіцерів,

– додав він.

Водночас, за словами прем'єра, необхідною умовою є досягнення мирної угоди, чіткі правила застосування багатонаціональних сил та офіційне схвалення парламентом.

Тим часом Барт де Вевер заявив, що Бельгія надасть авіацію і флот.

Наш внесок буде зосереджений, зокрема, на наданні повітряних і морських сил, а також проведенні тренувань, де Бельгія може зробити конкретний і значний внесок,

– пояснив прем'єр-міністр.

Глава бельгійського уряду також підкреслив важливість американського лідерства у цьому процесі. За його словами, зусилля коаліції будуть підкріплені надійною підтримкою з боку Вашингтона.

Відомо, що майбутній моніторинг безпекової ситуації здійснюватиметься саме під керівництвом США.

Гарантії безпеки для України: останні новини