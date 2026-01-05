Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж пояснив 24 Каналу, що Кремль категорично відкине будь-яку присутність НАТО на українській території, що може зірвати мирні переговори.

Чи готові партнери направити війська в Україну?

Навіть у Франції та Британії, чиї лідери декларують підтримку цієї ідеї, залишається великим питанням, чи будуть їхні військові реально направлені в Україну.

Тому акцент зробили на підтримці через розвідувальну, оперативну допомогу та стримування різними стратегічними та тактичними засобами.

Спілкуючись з американськими, європейськими та британськими колегами, бачу, що вони не готові направити свої війська. До того ж Росія категорично проти таких контингентів. Тому передбачаю, що ці сили повинні бути розміщені передусім на території Європи,

– сказав Маломуж.

Іноземні контингенти в Україні не братимуть участі у реальних бойових операціях, оскільки їхні країни не готові вступати у пряму війну з Росією.

Чи здатні символічні кроки Заходу реально стримати Росію?

"Певний сенс у цьому є – як потенційний резерв, який, найімовірніше, ніколи не спрацює. Це буде акція стримування. Пригадайте, навіть у старі часи, коли одна сторона проводила навчання, альтернативні навчання одразу проводив протилежний альянс", – пояснив Маломуж.

Наприклад, коли Росія проводить підготовчі операції, Україна інтегрується в систему оборони, а НАТО на східних кордонах формує можливі ударні групи.

Проте це радше символічний жест без великих практичних перспектив. Головне отримувати від союзників не порційну, а повноцінну допомогу ЗСУ сучасною зброєю, технікою та боєприпасами.

Контингенти ж – "яблуко розбрату" між різними представниками, неефективне рішення. Кремль використовуватиме це для маніпуляцій, стверджуючи, що Захід вводить війська в Україну, чого він категорично не прийме,

– підсумував Маломуж.

