Глобальна проблема Європи

Якщо Європа вирішує, що не може покладатися на Америку, то їй потрібно розвивати власні спроможності. Це означає інвестувати у свій R&D та ОПК. Фактично, на нашу допомогу і те, як ми будемо її отримувати, починає впливати значно вагоміше питання, від якого залежить дуже багато. Далі читайте в колонці для 24 Каналу.

До теми 800 мільйонів, але з нюансом․ США допомогли Україні лише на папері?

Якщо Європа не може покладатися на США так, як раніше, то купуватиме менше американської зброї. А вона нам якраз потрібна тут і зараз. Що з цим робити – ніхто до кінця не знає. Це і є ключова проблема.

Для розвитку власних автономних спроможностей Європі, за різними оцінками, потрібно від 10 до 15 років та інвестиції, які обчислюються трильйонами доларів. І це за нинішнього боргового навантаження, яке ми бачимо в багатьох європейських країнах.

Тобто Європі буде дуже складно компенсувати це повною мірою – особливо в сегменті ППО і ПРО. Річ не лише у Patriot, на яких у нас часто концентрується увага. Вони важливі, але не єдині. Мовиться про всю лінійку класичних перехоплювачів та боєприпасів до F-16, які також є американськими.

При цьому запаси американських боєприпасів у європейських країн невеликі, їх зберігають на випадок прямого зіткнення. Європа, на жаль, не може швидко і повністю все це компенсувати:

по-перше, через брак спроможностей,

по-друге, через стратегічну невизначеність.

Якщо Європа дійде висновку, що залишається з Росією сам на сам, то, швидше за все, ще більше інвестуватиме у власний ОПК, а не в американський. Це, своєю чергою, вже не подобається адміністрації Дональда Трампа.

Ми це бачили під час останньої зустрічі міністрів закордонних справ, коли з боку адміністрації Трампа звучав прямий тиск: “Чому ви не хочете купувати американську зброю? Чому в планах переозброєння Бундесверу на наступні 5 – 10 років частка американської зброї становить менше як 10%, хоча раніше це був значно вищий показник?”.

Так на нашу проблематику накладається ще ширша і складніша, яка ускладнює ухвалення рішень. У підсумку все впирається в те, до якої межі Європа може покладатися на США і до якої межі інтерес Трампа в грошах і швидкому врегулюванні будуть між собою пов'язані.

Підтримати фонд "Повернись живим".