Що означають ці кошти й чи багато це – читайте в колонці для 24 Каналу.

Що Україна може зробити за 800 мільйонів, які виділили США?

Проблема виділених США грошей полягає у тому, що вони підуть не на закупівлю того, що вже лежить на американських складах – за ці гроші мають створити нове. Трамп і Піт Гегсет неодноразово говорили: "Нічого з запасів Пентагону передавати не будуть. Запасів більше немає. Усе передали. Тема закрита".

Виробництво цієї нової зброї може розтягнутися приблизно на два роки. Далі – сам процес. Знаючи американську систему погоджень рішень, навіть суто з бюрократичного погляду це може зайняти дуже багато часу.

Раніше усе працювало інакше. Була пряма комунікація між Міністерством оборони США і Міністерством оборони України. Ми формулювали пріоритети, говорили, що нам потрібно і в які терміни, а американці намагалися це або передати зі складів, або закладати у виробничі плани. Бували навіть випадки, коли вже зафрахтовані замовлення не для України перекидали нам, щоб скоротити час.

Зараз ситуація інша. По‑перше, розмір допомоги – 800 мільйонів доларів. Нагадаю, що раніше недостатнім для короткострокової перспективи вважався навіть пакет на 20 мільярдів. Тепер ми говоримо лише про 800 мільйонів.

По‑друге, у попередньому бюджетному процесі – тому самому, який тягнувся близько чотирьох місяців, – ці ж 800 мільйонів у межах військового бюджету США йшли, наприклад, на мовну та практичну підготовку українських спеціалістів у США і в межах спільних місій.

Тому ключове питання полягає у тому, а що саме ми можемо замовити за ці 800 мільйонів? Що реально отримати та в якій перспективі? У ситуації, яка постійно змінюється, нам потрібно визначити пріоритети на два роки вперед і зрозуміти, на що ці кошти мають піти.

Це приклад дуже якісної американської бюрократії. Гроші є, вони лежать, формально – "використовуйте". Але щоб їх реально використати, треба зігнутися у такий бюрократичний "баранячий ріг" і зробити таку прогностичну роботу, на яку в умовах активної війни, нав'язаної Росією, фактично ніхто не здатен.

Гроші є, але от як їх використати – це питання.