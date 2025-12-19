Прямо на нього, зі зрозумілих причин, не відповість ніхто. Втім, про ці плани можна здогадатися з такого цікавого документу "подвійного призначення", як федеральний бюджет Росії. Про це пише Юрій Федоренко, передає 24 Канал.

Що "найголовніше" у бюджеті Росії на 2026 рік?

Днями Путін підписав федеральний бюджет на 2026 рік. У ньому майже 40% усіх витрат спрямовано на армію та силовий блок. Це рекорд із часів СРСР. Це не просто бюджет країни, це найчесніша відповідь на нескінченні розмови про "сигнали Кремля".

Немає звідти жодних мирних сигналів, є лише сигнали тривоги для України, для світу і для власного населення. Країна-агресорка планує платити за війну дедалі більшу ціну.

Понад половина військового бюджету – засекречена. Тут треба сказати, що "засекреченість" означає "військові видатки". Ця частина в п'ять разів більша, ніж до повномасштабного вторгнення. Це вже навіть не економіка – це чорна діра, куди зникають ресурси, люди та майбутнє. Але для Путіна це ще й важлива демонстрація: мовляв, ми готові воювати довго, ми не втомимося, у нас "бездонна" економіка.

Яка реальність економіки Росії?

Втім, реальність, як завжди, менш пафосна. Цей бюджет виглядає фантастичним у прямому сенсі слова. Його майже напевно переписуватимуть посеред року, як переписували багато попередніх "великих планів". Санкції обвалили доходи від нафти й газу. Планові дірки будуть латати старим перевіреним способом: скороченням соціальних витрат, підвищенням ПДВ, ускладненням життя малому бізнесу, запровадженням нових податків і зборів.

У цьому бюджеті є ще одна знайома риса – звичка прикрашати дійсність. Та сама, що й у зведеннях російського генштабу про "взяті міста". Агресор давно живе у вигаданій реальності, де цифри не відображення процесів, а частина пропаганди.

Але економіку, на відміну від телевізора, не обдуриш.

Коли майже половина бюджету йде на війну, розвитку не буде. Та й сама можливість вести бойові дії може вичерпатися.

Як каже президент України: "Путін не зможе вести війну у звичному темпі, якщо дійсно будуть посилені санкції з боку США та ЄС". Отже, правдива відповідь на питання, чи хоче Путін воювати, звучить так: хоче, але в якийсь момент не зможе.

Імперська військова машина іржавіє, а російська економіка деградує. Повільно, але системно. Ми це бачимо. Ба більше, ми над цим працюємо. Наші "далекобійні санкції" говорять самі за себе. Противник з усіх сил намагається демонструвати, що готовий воювати нескінченно. Але ми теж готові грати в довгу гру. Ми знаємо, що імперія приречена.