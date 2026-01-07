Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и премьер-министра Бельгии Барта де Вевера.

Какую помощь окажут страны?

Ульф Кристерссон заявил, что после прекращения огня Швеция готова способствовать гарантиям безопасности для Украины и остальной Европы.

Мы готовы сохранить мир в Украине, в частности, с помощью: истребителей Gripen для воздушного наблюдения над Украиной; морскими ресурсами для разминирования Черного моря; продолжением обучения украинских военных офицеров,

– добавил он.

В то же время, по словам премьера, необходимым условием является достижение мирного соглашения, четкие правила применения многонациональных сил и официальное одобрение парламентом.

Тем временем Барт де Вевер заявил, что Бельгия предоставит авиацию и флот.

Наш вклад будет сосредоточен, в частности, на предоставлении воздушных и морских сил, а также проведении тренировок, где Бельгия может сделать конкретный и значительный вклад,

– пояснил премьер-министр.

Глава бельгийского правительства также подчеркнул важность американского лидерства в этом процессе. По его словам, усилия коалиции будут подкреплены надежной поддержкой со стороны Вашингтона.

Известно, что будущий мониторинг ситуации с безопасностью будет осуществляться именно под руководством США.

