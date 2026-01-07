Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и премьер-министра Бельгии Барта де Вевера.
Читайте также Экс-глава разведки четко ответил, смогут ли партнеры предоставить Украине военный контингент
Какую помощь окажут страны?
Ульф Кристерссон заявил, что после прекращения огня Швеция готова способствовать гарантиям безопасности для Украины и остальной Европы.
Мы готовы сохранить мир в Украине, в частности, с помощью: истребителей Gripen для воздушного наблюдения над Украиной; морскими ресурсами для разминирования Черного моря; продолжением обучения украинских военных офицеров,
– добавил он.
В то же время, по словам премьера, необходимым условием является достижение мирного соглашения, четкие правила применения многонациональных сил и официальное одобрение парламентом.
Тем временем Барт де Вевер заявил, что Бельгия предоставит авиацию и флот.
Наш вклад будет сосредоточен, в частности, на предоставлении воздушных и морских сил, а также проведении тренировок, где Бельгия может сделать конкретный и значительный вклад,
– пояснил премьер-министр.
Глава бельгийского правительства также подчеркнул важность американского лидерства в этом процессе. По его словам, усилия коалиции будут подкреплены надежной поддержкой со стороны Вашингтона.
Известно, что будущий мониторинг ситуации с безопасностью будет осуществляться именно под руководством США.
Гарантии безопасности для Украины: последние новости
6 января во время переговоров в Париже Украина, Франция и Великобритания подписали Декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил для поддержки обороны и восстановления Украины.
По словам Эмманюэля Макрона, документ впервые фиксирует практическую согласованность действий между 35 странами "Коалиции желающих", Украиной и Соединенными Штатами. Речь идет о мощных и реальных механизмах безопасности.
Впоследствии стало известно, что Соединенные Штаты не подписали совместную декларацию о гарантиях безопасности. Также из раннего проекта декларации были изъяты положения об участии США в многонациональных силах в Украине.