Их же ранее разработали представители его администрации. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на четырех неназванных чиновников, ознакомленных с разговорами, передает 24 Канал.

Что будут обсуждать с Трампом в Давосе?

По данным издания, лидеры Великобритании, Италии, Франции, Германии и Канады, а также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретятся с президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским на следующей неделе в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Трампу предложат одобрить соглашения по Украине, заключены с участием его переговорщиков и командующего обороной США в Европе в Париже на прошлой неделе, которые считаются критически важными для обеспечения того, чтобы Россия не возобновила войну после прекращения огня,

– говорится в статье.

Европейские союзники обеспокоены масштабом личной поддержки Украины со стороны Трампа, если мирное соглашение с Россией таки будет. В частности, сомнения возникают из-за ряда инцидентов за последний год, в которых он делал резкие пророссийские заявления по конфликту.

По словам одного из собеседников, без участия американской стороны в этом процессе ничего не произойдет и не удастся, однако "до сих пор непонятно, что на самом деле в голове" Дональда Трампа.

В то же время в издании констатируют, что официальные переговоры по гарантиям безопасности еще не включали трехсторонние обсуждения с Россией, поэтому непонятно, какая часть предложений, разрабатываемых Украиной и ее западными союзниками, будет принята Москвой, если та вообще согласится с чем-то.

Какова причина подобных обсуждений?