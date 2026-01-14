Их же ранее разработали представители его администрации. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на четырех неназванных чиновников, ознакомленных с разговорами, передает 24 Канал.
Что будут обсуждать с Трампом в Давосе?
По данным издания, лидеры Великобритании, Италии, Франции, Германии и Канады, а также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретятся с президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским на следующей неделе в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
Трампу предложат одобрить соглашения по Украине, заключены с участием его переговорщиков и командующего обороной США в Европе в Париже на прошлой неделе, которые считаются критически важными для обеспечения того, чтобы Россия не возобновила войну после прекращения огня,
Европейские союзники обеспокоены масштабом личной поддержки Украины со стороны Трампа, если мирное соглашение с Россией таки будет. В частности, сомнения возникают из-за ряда инцидентов за последний год, в которых он делал резкие пророссийские заявления по конфликту.
По словам одного из собеседников, без участия американской стороны в этом процессе ничего не произойдет и не удастся, однако "до сих пор непонятно, что на самом деле в голове" Дональда Трампа.
В то же время в издании констатируют, что официальные переговоры по гарантиям безопасности еще не включали трехсторонние обсуждения с Россией, поэтому непонятно, какая часть предложений, разрабатываемых Украиной и ее западными союзниками, будет принята Москвой, если та вообще согласится с чем-то.
Какова причина подобных обсуждений?
Напомним, США не присоединились к подписанию Парижской декларации "Коалиции желающих", а из финального текста был изъят пункт об обязательстве оказывать поддержку силам в Украине в случае новой агрессии со стороны Кремля.
Исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов назвал это плохим сигналом, хотя Стив Уиткофф говорил о протоколах безопасности, которые должны предотвратить новые атаки.