На самом деле такая позиция является аксиомой для многих европейских лидеров. Таким мнением с 24 Каналом поделился председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, добавив, что об этом давно говорят в Германии, Франции, Великобритании.

Недавно в Вашингтоне был немецкий канцлер Фридрих Мерц, который провел переговоры с Дональдом Трампом. После их завершения он заявил, что лично передал лидеру США ключевое мнение европейцев. Оно заключается в том, что война остается ключевой темой для ЕС, без участия Европы нельзя заключать никакие соглашения с Россией.

Европейские лидеры должны быть за столом переговоров. Более того, никакие уступки Владимиру Путину невозможны, ведь это совсем не тот сигнал, который должен поступать от Запада к России.

Дональда Трампа больше всего раздражает единство Европейского Союза. Поэтому он пытается унижать европейцев, делить их. К тому же он имеет своих союзников в Европе – Виктора Орбана и Роберта Фицо,

– подчеркнул Олег Рыбачук.

Интересно, что после Мюнхенской конференции именно в Венгрию и Словакию отправился госсекретарь США Марко Рубио. Эти страны являются наименее проевропейскими и поддерживают действия Путина. Сам российский диктатор озвучивал, что в Европе готов продавать нефть только этим странам.

Интересно! Венгрия и Словакия открыто критикуют Украину, блокируют помощь и защищают Путина. Так венгерский парламент 10 марта проголосовал резолюцию против вступления Украины в ЕС. Решение аргументировал тем, что наше государство якобы не соответствует всем требованиям. Также в документе есть призыв не помогать Киеву за счет стран Евросоюза.

"Можно понять, что и Трамп, и Путин хотели бы разъединить Европейский Союз. Европейские лидеры это осознают, поэтому объединяются. Они понимают, что безопасность ЕС – это ответственность исключительно Европы", – добавил Олег Рыбачук.

Некоторое время еще можно рассчитывать на сотрудничество с Соединенными Штатами, но они уже точно не являются гарантом безопасности, даже не является "ядерным зонтиком" над Европейским Союзом. Итак, роль Украины и будущее Европы существенно меняется.

Европейских лидеров не раз критиковали за слишком медленные решения, инертность, но процесс изменений уже необратимый. Говорить о трансатлантической солидарности больше не приходится.

