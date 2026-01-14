Їх же раніше розробили представники його адміністрації. Про це пише Financial Times із посиланням на чотирьох неназваних посадовців, ознайомлених із розмовами, передає 24 Канал.

Що обговорюватимуть із Трампом у Давосі?

За даними видання, лідери Великої Британії, Італії, Франції, Німеччини та Канади, а також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрінуться з президентами Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським наступного тижня у рамках Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Трампу запропонують схвалити угоди щодо України, укладені за участі його переговірників та командувача оборони США в Європі в Парижі минулого тижня, які вважаються критично важливими для забезпечення того, щоб Росія не відновила війну після припинення вогню,

– ідеться у статті.

Європейські союзники стурбовані масштабом особистої підтримки України з боку Трампа, якщо мирна угода з Росією таки буде. Зокрема, сумніви виникають через низку інцидентів за останній рік, у яких він робив різкі проросійські заяви щодо конфлікту.

За словами одного зі співрозмовників, без участі американської сторони у цьому процесі нічого не відбудеться і не вдасться, проте "досі незрозуміло, що насправді у голові" Дональда Трампа.

Водночас у виданні констатують, що офіційні переговори щодо гарантій безпеки ще не включали тристоронні обговорення з Росією, тому незрозуміло, яка частина пропозицій, що розробляють Україна та її західні союзники, буде прийнята Москвою, якщо та взагалі погодиться з чимось.

Яка причина подібних обговорень?