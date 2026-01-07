Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на проєкт декларації, підготовлений напередодні саміту, а також на інформацію від представника Єлисейського палацу, повідомляє 24 Канал.

Як змінився текст декларації?

США не приєдналися до підписання Паризької декларації "коаліції рішучих", а з фінального тексту було вилучено пункт про зобов’язання Вашингтона надавати підтримку коаліційним силам в Україні у разі нової агресії з боку Кремля.

У канцелярії президента Франції Емманюеля Макрона пояснили "ЄвроПравді", що Сполучені Штати не є стороною, яка офіційно доєдналася до декларації, ухваленої 6 січня.

Відповідна заява "коаліції рішучих" була схвалена членами коаліції та детально обговорена зі США,

– уточнив посадовець Єлисейського палацу на умовах анонімності.

Порівняння проєкту Паризької декларації з її фінальним текстом показує суттєву різницю: у розділі про багатонаціональні сили зникла згадка про обов’язок США підтримати їх у разі порушення Росією режиму припинення вогню.

Зокрема, у попередній версії документа зазначалося, що ці сили "будуть очолюватися європейцями, із залученням також неєвропейських членів коаліції, та за участі США, включаючи американські спроможності, такі як розвідка та логістика, із зобов'язанням США підтримати ці сили в у разі нападу".

Натомість у фінальному тексті йдеться, що багатонаціональні сили "будуть очолюватися європейцями, із залученням також неєвропейських членів коаліції та запропонованої підтримки США".

Що відомо про декларацію про розгортання багатонаціональних західних сил?