Об этом Александр Стубб заявил во время "украинского завтрака" на Всемирном экономическом форуме, сообщили в The Guardian.

Почему Стубб сомневается в принятии Россией мирного соглашения?

По словам президента Финляндии, Украина и ее партнеры способны договориться о "хорошем пакете" решений для достижения прочного мира. В то же время он сомневается, что Россия согласится на такие договоренности. Вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте он также обсудил дальнейшую поддержку Украины в таком случае.

Путин стремился захватить Украину и сделать ее частью России, однако этого не произойдет. Он также пытался остановить расширение НАТО, но взамен получил вступление Финляндии и Швеции в Альянс. Это не совсем история успеха с точки зрения Кремля,

– отметил лидер Финляндии.

Александр Стубб также отверг любые утверждения о победе России в войне. По его словам, страна-агрессор ежедневно теряет около тысячи солдат, а российская экономика испытывает серьезные проблемы из-за высокой инфляции и процентных ставок

Что известно о реализации мирного плана?