Об этом Александр Стубб заявил во время "украинского завтрака" на Всемирном экономическом форуме, сообщили в The Guardian.
Почему Стубб сомневается в принятии Россией мирного соглашения?
По словам президента Финляндии, Украина и ее партнеры способны договориться о "хорошем пакете" решений для достижения прочного мира. В то же время он сомневается, что Россия согласится на такие договоренности. Вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте он также обсудил дальнейшую поддержку Украины в таком случае.
Путин стремился захватить Украину и сделать ее частью России, однако этого не произойдет. Он также пытался остановить расширение НАТО, но взамен получил вступление Финляндии и Швеции в Альянс. Это не совсем история успеха с точки зрения Кремля,
– отметил лидер Финляндии.
Александр Стубб также отверг любые утверждения о победе России в войне. По его словам, страна-агрессор ежедневно теряет около тысячи солдат, а российская экономика испытывает серьезные проблемы из-за высокой инфляции и процентных ставок
Что известно о реализации мирного плана?
В Давосе состоялись переговоры между представителями США и России, которые длились более двух часов. Россия заявила, что переговоры касались возможного мирного плана.
Эксперты прогнозируют, что подписание мирного соглашения в Давосе маловероятно, однако делегации обсудят гарантии безопасности для Украины и послевоенное восстановление.
Дональд Трамп предложил привлечь Совет мира для урегулирования российско-украинской войны и во время своего выступления раскритиковал ООН за неэффективность.