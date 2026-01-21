В частности, он призвал население запастись едой. Об этом сообщает Bloomberg.
О чем заявил Нильсен?
По словам гренландского премьера, применение военной силы со стороны США в отношении острова вряд ли возможно, но "пока это не исключено", поэтому, по его мнению, нужно быть "готовыми" к любым сценариям.
Йенс-Фредерик Нильсен сообщил, что правительство создаст рабочую группу в составе представителей всех соответствующих местных органов власти, чтобы помочь населению подготовиться к любым сбоям в повседневной жизни.
Правительство работает над распространением новых рекомендаций среди населения, в частности рекомендации иметь дома запас пищи на пять дней,
– говорится в статье.
По данным Bloomberg, бывший премьер, а сейчас действующий министр финансов Гренландии, Муте Буруп Эгеде также заявил, что сейчас остров находится под "большим давлением", и "нужно быть готовыми ко всем сценариям".
Какие намерения у США относительно острова?
Напомним, в начале января президент Дональд Трамп заявил, что Гренландия имеет важное значение для нацбезопасности Соединенных Штатов, потому что у острова размещено много российских и китайских кораблей.
Вскоре после этого Йенс-Фредерик Нильсен отверг вариант присоединения к Соединенным Штатам. По словам политика, остров предпочитает быть в союзе с Данией, пока отложив планы о своей независимости.
Впоследствии Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания предупредили об опасности угроз и заявили о готовности к диалогу, основанного на принципах суверенитета.