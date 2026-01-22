Ведущая Андриана Кучер рассказала 24 Каналу, что войны между Соединенными Штатами Америки и НАТО не будет: ни конвенционной, ни торговой, ни силового вторжения. По ее словам, выглядит так, что суверенитет Дании над Гренландией будет сохранен.

Смотрите также Говорят об Украине, Гренландии и не только: главное с форума в Давосе

О каком соглашении по Гренландии вспомнил Трамп?

Ведущая 24 Канала отметила, что на полях саммита уже активно говорят о контурах договоренностей по Гренландии.

Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов, подчеркнул, что это будет хорошее соглашение в рамках вопросов Арктики и общей безопасности.

На вопрос это соглашение о владении островом или в каком-то другом виде, то Трамп ответил, что это сложно и объяснения, мол, будут уже на ходу. Он также добавил, что это именно та сделка, которой он якобы и хотел,

– отметила Андриана Кучер.

Трампа спросили, согласна ли Дания на сделку, которую он анонсировал. Президент США не дал четкого ответа, предположив, что да. Если все сложится, то договор по Гренландии должен длиться вечно, а не 99 лет, как говорилось ранее.

По результатам визита американского лидера в Давос, США, вероятно, не предусматривают возможность войны с Данией и НАТО, однако экономическое давление все же возможен.

Завершил Трамп общение с журналистами тем, что он горд за Североатлантический альянс и напомнил, что поднял их расходы на оборону с 2% от ВВП до 5%,

– сказала ведущая 24 Канала.

Она добавила, что в кулуарах обсуждают возможные детали соглашения по Гренландии. США, вероятно, согласились на компромисс – им передадут небольшие земельные участки в Гренландии под американские военные базы по принципу британских военных баз на Кипре.

Представители военного блока НАТО обсуждали такую идею передачи. Большинство считают, что это неплохой компромисс.

Эта идея может принадлежать генеральному секретарю НАТО Марку Рютте. По словам Андрианы Кучер, он является главным медиатором между европейскими лидерами и американским президентом в вопросе деэскалации ситуации вокруг Гренландии.

Что известно об обострении ситуации вокруг Гренландии?