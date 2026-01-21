Американский лидер заявил, что хочет только "кусок льда для мировой защиты", а европейцы его не дают. Он также добавил, что США "никогда не просили ничего другого".
Что сказал Трамп о Гренландии?
Во время речи на форуме Дональд Трамп обратился непосредственно к Дании и Европе.
У них есть выбор – вы можете сказать "да", и мы будем очень благодарны. Или можете сказать "нет", и мы запомним,
– сказал он.
Американский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты защитили Гренландию во время Второй мировой войны и без них страна якобы "говорила бы на немецком".
Трамп также отметил, что каждый союзник по НАТО должен быть способен защищать собственную территорию, и факт в том, что ни одна страна и ни одна группа стран, кроме Соединенных Штатов, не находится в положении, что позволяет обеспечить безопасность Гренландии.
Он добавил: "Мы – великое государство, гораздо большое, чем многие вообще понимают. Думаю, это стало ясно две недели назад в Венесуэле. Мы уже видели такое во время Второй мировой войны, когда Дания пала перед Германией всего за шесть часов боев и оказалась вполне неспособной защитить ни себя, ни Гренландию".
Какие еще заявления о Гренландии сделал Трамп?
Во время форума в Давосе Трамп заявил, что США не будут применять военную силу в Гренландии.
Он также добавил, что Гренландия нужна Штатам, чтобы построить "самый большой "золотой купол" в истории" (американский проект системы противоракетной обороны, – 24 Канал) для защиты от врагов.
Заметим, что во время своего выступления Трамп дважды перепутал Гренландию с Исландией. Он отметил: "Я помогаю НАТО, но в последние дни, когда я говорю им об Исландии, они меня любят". Позже он снова перепутал острова, когда говорил, что деньги Альянса и силы на "Исландии" не защищают США.