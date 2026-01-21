Американский лидер заявил, что хочет только "кусок льда для мировой защиты", а европейцы его не дают. Он также добавил, что США "никогда не просили ничего другого".

Что сказал Трамп о Гренландии?

Во время речи на форуме Дональд Трамп обратился непосредственно к Дании и Европе.

У них есть выбор – вы можете сказать "да", и мы будем очень благодарны. Или можете сказать "нет", и мы запомним,

– сказал он.

Американский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты защитили Гренландию во время Второй мировой войны и без них страна якобы "говорила бы на немецком".

Трамп также отметил, что каждый союзник по НАТО должен быть способен защищать собственную территорию, и факт в том, что ни одна страна и ни одна группа стран, кроме Соединенных Штатов, не находится в положении, что позволяет обеспечить безопасность Гренландии.

Он добавил: "Мы – великое государство, гораздо большое, чем многие вообще понимают. Думаю, это стало ясно две недели назад в Венесуэле. Мы уже видели такое во время Второй мировой войны, когда Дания пала перед Германией всего за шесть часов боев и оказалась вполне неспособной защитить ни себя, ни Гренландию".

Какие еще заявления о Гренландии сделал Трамп?