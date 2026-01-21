Американський лідер заявив, що хоче лише "шматок льоду для світового захисту", а європейці його не дають. Він також додав, що США "ніколи не просили нічого іншого".

Що сказав Трамп про Гренландію?

Під час промови на форумі Дональд Трамп звернувся безпосередньо до Данії та Європи.

У них є вибір – ви можете сказати "так", і ми будемо дуже вдячні. Або можете сказати "ні", і ми запам’ятаємо,

– сказав він.

Американський лідер наголосив, що Сполучені Штати захистили Гренландію під час Другої світової війни й без них країна нібито "говорила б німецькою".

Трамп також зауважив, що кожний союзник по НАТО має бути здатний захищати власну територію, і факт у тому, що жодна країна і жодна група країн, крім Сполучених Штатів, не перебуває у становищі, що дає змогу забезпечити безпеку Гренландії.

Він додав: "Ми – велика держава, набагато більша, ніж багато хто взагалі розуміє. Думаю, це стало ясно два тижні тому у Венесуелі. Ми вже бачили таке під час Другої світової війни, коли Данія впала перед Німеччиною лише за шість годин боїв і виявилася цілком нездатною захистити ані себе, ані Гренландію".

Які ще заяви про Гренландію зробив Трамп?