Трамп продолжает заявлять, что только США смогут гарантировать безопасность Гренландии. Об этом пишут несколько иностранных СМИ, в частности The New York Times и Axios.
Что могут получить США?
Как пишет The New York Times, после заседания НАТО стороны обсуждали компромиссный вариант, по которому Дания сохранит суверенитет над островом, но предоставит США право разместить военные базы на отдельных участках территории. Идея, по данным источников, была предложена Рютте и сравнивается с британскими военными зонами на Кипре.
В Альянсе заявили, что переговоры между США, Данией и Гренландией будут продолжаться с целью недопущения усиления влияния России и Китая в регионе.
Обратите внимание! Трамп ранее в Давосе настаивал, что США "нуждаются" в Гренландии для национальной безопасности и заявлял, что его устроит только право собственности на остров. Он пригрозил Европе экономическими последствиями и последствиями для безопасности, но заверил, что не будет применять военную силу.
По данным Axios, рамочное соглашение предусматривает обновление оборонного соглашения США и Дании 1951 года, расширение присутствия НАТО в Арктике, размещение системы ПРО "Золотой купол" и меры противодействия влиянию России и Китая. При этом передача суверенитета над Гренландией не предусматривается.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос контроля над Гренландией на переговорах не обсуждался, а речь шла об усилении коллективной безопасности в Арктике.
Ожидается, что в ближайшие недели США начнут переговоры с Данией и Гренландией по потенциальной сделки.
Как в Европе реагируют на заявления Трампа?
Восемь стран НАТО, в частности Дания и Великобритания, выступили против таможенных угроз Трампа, подчеркивая важность суверенитета и территориальной целостности. Страны заявили о солидарности с Данией и Гренландией, отметив, что тарифные угрозы могут повредить трансатлантическим отношениям.
Дональд Трамп на форуме в Давосе заявил, что Европа может отказаться от передачи Гренландии США, но Штаты это запомнят. Трамп подчеркнул, что США защитили остров во время Второй мировой войны и считают себя единственной страной, способной обеспечить ее безопасность.
Дональд Трамп опубликовал скриншоты личной переписки с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Генсеком НАТО Марком Рютте. Глава Франции написал Трампу, что он не понимает, что США хотят от Гренландии.