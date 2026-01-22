Советники склоняются, что тарифы как инструмент является эффективным. Об этом сообщает CNN.

Что советники Трампа думают о его стремлении присоединить Гренландию?

Один из советников отметил, что не желает делать Гренландию еще одним американским штатом.

"Но хотим ли мы союза с ними? Без сомнения", – указал он.

Несмотря на то, что президент усиливает риторику относительно возможного захвата острова и не исключает военных средств, часть его окружения относится к такому радикальному сценарию с осторожностью. Многие советники считают более эффективным использовать тарифы как инструмент переговоров, чтобы получить уступки от европейцев.

"Они считают, что могут попытаться оказать давление на Данию, чтобы она пошла на сделку, даже если это не приведет к уступке всей территории. Какое-то совместное управление Гренландией позволило бы достичь той же цели", – указал один из источников.

Может ли Европа уступить Гренландию?

В воскресенье европейские лидеры пытались объяснить Трампу, что размещение войск в Гренландии не направлено против США. Во время телефонного разговора с премьер-министром Киром Стармером Трамп признал, что, возможно, получил "неправильную информацию" о развертывании европейских войск на острове, сообщил британский чиновник.

Отдельно один европейский чиновник добавил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает возможным заключение соглашения, которое позволило бы президенту выйти из ситуации. Рютте также частно обсуждает пересмотр соглашения 1951 года между США, Данией и Гренландией, в частности о запрете китайских инвестиций.

По словам чиновников, агрессивная позиция Трампа по Гренландии усилилась после успешной операции США в начале месяца, когда был захвачен лидер Венесуэлы Николас Мадуро, что укрепило его представление об американской гегемонии в Западном полушарии.

Некоторые европейские чиновники выразили обеспокоенность, что решение прислать войска из Дании и других стран НАТО для учений в выходные могло сработать против них, разозлив Трампа и заставив его действовать быстрее, чем он бы делал при других обстоятельствах.

