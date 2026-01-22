Радники схиляються, що тарифи як інструмент є ефективним. Про це повідомляє CNN.

Що радники Трампа думають про його прагнення приєднати Гренландію?

Один із радників зазначив, що не бажає робити Гренландію ще одним американським штатом.

"Але чи хочемо ми союзу з ними? Без сумніву", – вказав він.

Попри те, що президент посилює риторику щодо можливого захоплення острова та не виключає військових засобів, частина його оточення ставиться до такого радикального сценарію з обережністю. Багато радників вважають ефективнішим використовувати тарифи як інструмент переговорів, щоб отримати поступки від європейців.

"Вони вважають, що можуть спробувати чинити тиск на Данію, щоб вона пішла на угоду, навіть якщо це не призведе до поступки всією територією. Якесь спільне управління Гренландією дозволило б досягти тієї ж мети", – вказало одне із джерел.

Чи може Європа поступитися Гренландією?

У неділю європейські лідери намагалися пояснити Трампу, що розміщення військ у Гренландії не спрямоване проти США. Під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Кіром Стармером Трамп визнав, що, можливо, отримав "неправильну інформацію" щодо розгортання європейських військ на острові, повідомив британський посадовець.

Окремо один європейський чиновник додав, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає можливим укладення угоди, яка дозволила б президенту вийти з ситуації. Рютте також приватно обговорює перегляд угоди 1951 року між США, Данією та Гренландією, зокрема щодо заборони китайських інвестицій.

За словами посадовців, агресивна позиція Трампа щодо Гренландії посилилася після успішної операції США на початку місяця, коли було захоплено лідера Венесуели Ніколаса Мадуро, що зміцнило його уявлення про американську гегемонію в Західній півкулі.

Деякі європейські чиновники висловили занепокоєння, що рішення надіслати війська з Данії та інших країн НАТО для навчань у вихідні могло спрацювати проти них, роздратувавши Трампа та змусивши його діяти швидше, ніж він би робив за інших обставин.

Трамп заявив, що угода по Гренландії сформована