Зеленський каже, що окрім України, без США Європу нікому посилити. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Що Зеленський думає про теоретичний вихід США з НАТО?

За словами Зеленського, нині для Європи в межах НАТО склалася ситуація, коли ключовим фактором залишається позиція Вашингтона – або США залучені та зацікавлені, або ж Альянс втрачає свою реальну вагу.

Без Сполучених Штатів Америки цей Альянс, не будемо ставити діагноз, але без Америки це не НАТО. Союз без Америки не становить загрози Росії. Не те, що вони хочуть погрожувати... але не є не навіть захистом для своїх держав, на мій погляд,

– зазначив Зеленський.

Водночас Зеленський підкреслив, що українська армія нині є найпотужнішою в Європі, і саме тому підтримка України є критично важливою для безпеки всього континенту.

"Тому що якщо завтра буде агресія, або якщо завтра буде загроза, а Сполучені Штати продовжуватимуть політику ізоляції, окрім України, посилити Європу нікому", – сказав Зеленський.

Зеленський закликав Європу створити власну армію