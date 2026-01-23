Про це Зеленський сказав у своїй промові на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Що загрожує Європі?

Володимир Зеленський пояснив, що Європі за нинішніх обставин потрібні власні об’єднані збройні сили, які "справді зможуть захистити" континент.

За його словами, зараз Європа покладається лише на віру, що у разі небезпеки НАТО буде діяти.

Але якщо Путін захоче напасти на Литву чи Польщу – хто відреагує? Зараз НАТО існує на основі віри у те, що Сполучені Штати втрутяться, не лишаться осторонь, прийдуть на допомогу. Що якщо ні?

– сказав глава держави.

Зеленський додав, що це питання, ймовірно, подумки ставлять усі європейські лідери, і сподіваються почути конкретну відповідь від Трампа.

Хтось чекає у сподіванні, що проблема вирішиться сама по собі. Хтось почав діяти, інвестуючи в оборонпром і так далі… Але давайте не забувати, що поки Америка не натиснула на Європу – більшість навіть не намагалися витрачати на оборону 5% ВВП,

– нагадав Володимир Зеленський.

Цікаво! "Коаліція охочих" може утворити новий військовий альянс, оскільки США віддаляються від НАТО і своєї функції надійного захисника. Частиною цього альянсу потенційно стане й Україна.

Для гарантій безпеки також потрібні США