Про це президент України сказав під час виступу на форумі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Читайте також Дещо дуже вирізнялось: політолог сказав, чим здивувала промова Трампа у Давосі

Що Зеленський каже про гарантії безпеки?

Володимир Зеленський заявив, що він вітає зобов'язання Великої Британії та Франції щодо розміщення військ в Україні після досягнення миру.

Водночас, за його словами, все знову зводиться до участі США.

Але як щодо припинення вогню? Хто може допомогти, щоб це сталося?

– додав президент.

Володимир Зеленський нагадав, що в Давосі Дональд Трамп запустив Раду миру, але війна в Україні не зупинилася. Він також зазначив, що Європа навіть не сформулювала позицію щодо американської ідеї.

Вони запросили Україну, також Росію, Білорусь, але війна не зупинилась. Навіть немає припинення вогню,

– сказав Володимир Зеленський.

Які гарантії може отримати Україна?