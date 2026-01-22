Про це президент України сказав під час виступу на форумі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Що Зеленський каже про гарантії безпеки?

Володимир Зеленський заявив, що він вітає зобов'язання Великої Британії та Франції щодо розміщення військ в Україні після досягнення миру.

Водночас, за його словами, все знову зводиться до участі США.

Але як щодо припинення вогню? Хто може допомогти, щоб це сталося?
– додав президент.

Володимир Зеленський нагадав, що в Давосі Дональд Трамп запустив Раду миру, але війна в Україні не зупинилася. Він також зазначив, що Європа навіть не сформулювала позицію щодо американської ідеї.

Вони запросили Україну, також Росію, Білорусь, але війна не зупинилась. Навіть немає припинення вогню,
– сказав Володимир Зеленський.

Які гарантії може отримати Україна?

  • Україна сподівається, що зможе оформити зі Сполученими Штатами рамкову домовленість щодо безпекових гарантій. Раніше журналісти FT повідомляли, що це може статися після завершення Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

  • Йдеться про масштабну угоду щодо реконструкції країни орієнтовною вартістю 800 мільярдів доларів.

  • Серед обговорюваних варіантів гарантій безпеки також було можливе розміщення іноземного військового контингенту та проведення повітряної операції під координацією США.