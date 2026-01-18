Про таке інформує 24 Канал із посиланням на матеріал Financial Times.
Актуально Гарантії безпеки для України: лідери G7 спробують переконати Трампа у Давосі, – FT
Коли можуть підписати угоду?
За даними видання, українська посолка у США Ольга Стефанишина повідомила, що вже наступного тижня Київ і Вашингтон планують укласти стратегічний документ. Він, власне, стосується економічного розвитку та відновлення України.
Очікується, що підписання відбудеться саме в Давосі. Йдеться про масштабну угоду щодо реконструкції країни орієнтовною вартістю 800 мільярдів доларів.
Водночас у FT зауважують, що переговори щодо гарантій безпеки просуваються складніше. Попри це, українська сторона розраховує, що відповідну угоду зі США вдасться фіналізувати та підписати вже після завершення Давоського форуму.
Зауважимо, засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі відбудеться 19 – 23 січня. Там українська делегація представить свій план відновлення України. До того ж, як повідомляють західні ЗМІ, на форумі також пройде зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського.
Які гарантії може отримати Україна?
Сполучені Штати разом із європейськими союзниками ведуть консультації щодо формату безпекових гарантій для України. Серед обговорюваних варіантів – можливе розміщення іноземного військового контингенту, а також проведення повітряної операції під координацією США.
Водночас Дональд Трамп переглянув свій підхід до українського питання й висловив готовність підтримати сам принцип надання Україні гарантій безпеки, які можуть бути розраховані на тривалий період терміном до 15 років.
Нещодавно президент Володимир Зеленський, зі свого боку, дав доручення завершити підготовку рамкового документа про безпекові гарантії з боку США. Він схарактеризував цей документ як такий, що має історичне значення для України.
Нагадаємо також, що 6 січня у Парижі підписали Декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил для підтримки оборони й відбудови України, що передбачає практичну узгодженість дій між 35 країнами "Коаліції охочих", Україною та США, закладаючи основу для тривалого миру.