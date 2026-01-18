Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на материал Financial Times.

Когда могут подписать соглашение?

По данным издания, украинский посол в США Ольга Стефанишина сообщила, что уже на следующей неделе Киев и Вашингтон планируют заключить стратегический документ. Он, собственно, касается экономического развития и восстановления Украины.

Ожидается, что подписание состоится именно в Давосе. Речь идет о масштабном соглашении по реконструкции страны ориентировочной стоимостью 800 миллиардов долларов.

В то же время в FT отмечают, что переговоры по гарантиям безопасности продвигаются сложнее. Несмотря на это, украинская сторона рассчитывает, что соответствующее соглашение с США удастся финализировать и подписать уже после завершения Давосского форума.

Заметим, заседание Всемирного экономического форума в Давосе состоится 19 – 23 января. Там украинская делегация представит свой план восстановления Украины. К тому же, как сообщают западные СМИ, на форуме также пройдет встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Какие гарантии может получить Украина?

  • Соединенные Штаты вместе с европейскими союзниками ведут консультации по формату гарантий безопасности для Украины. Среди обсуждаемых вариантов – возможное размещение иностранного военного контингента, а также проведение воздушной операции под координацией США.

  • В то же время Дональд Трамп пересмотрел свой подход к украинскому вопросу и выразил готовность поддержать сам принцип предоставления Украине гарантий безопасности, которые могут быть рассчитаны на длительный период сроком до 15 лет.

  • Недавно президент Владимир Зеленский, со своей стороны, дал поручение завершить подготовку рамочного документа о гарантиях безопасности со стороны США. Он охарактеризовал этот документ как такой, что имеет историческое значение для Украины.

  • Напомним также, что 6 января в Париже подписали Декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил для поддержки обороны и восстановления Украины, что предусматривает практическую согласованность действий между 35 странами "Коалиции желающих", Украиной и США, закладывая основу для длительного мира.