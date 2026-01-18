Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на материал Financial Times.
Актуально Гарантии безопасности для Украины: лидеры G7 попытаются убедить Трампа в Давосе, – FT
Когда могут подписать соглашение?
По данным издания, украинский посол в США Ольга Стефанишина сообщила, что уже на следующей неделе Киев и Вашингтон планируют заключить стратегический документ. Он, собственно, касается экономического развития и восстановления Украины.
Ожидается, что подписание состоится именно в Давосе. Речь идет о масштабном соглашении по реконструкции страны ориентировочной стоимостью 800 миллиардов долларов.
В то же время в FT отмечают, что переговоры по гарантиям безопасности продвигаются сложнее. Несмотря на это, украинская сторона рассчитывает, что соответствующее соглашение с США удастся финализировать и подписать уже после завершения Давосского форума.
Заметим, заседание Всемирного экономического форума в Давосе состоится 19 – 23 января. Там украинская делегация представит свой план восстановления Украины. К тому же, как сообщают западные СМИ, на форуме также пройдет встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Какие гарантии может получить Украина?
Соединенные Штаты вместе с европейскими союзниками ведут консультации по формату гарантий безопасности для Украины. Среди обсуждаемых вариантов – возможное размещение иностранного военного контингента, а также проведение воздушной операции под координацией США.
В то же время Дональд Трамп пересмотрел свой подход к украинскому вопросу и выразил готовность поддержать сам принцип предоставления Украине гарантий безопасности, которые могут быть рассчитаны на длительный период сроком до 15 лет.
Недавно президент Владимир Зеленский, со своей стороны, дал поручение завершить подготовку рамочного документа о гарантиях безопасности со стороны США. Он охарактеризовал этот документ как такой, что имеет историческое значение для Украины.
Напомним также, что 6 января в Париже подписали Декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил для поддержки обороны и восстановления Украины, что предусматривает практическую согласованность действий между 35 странами "Коалиции желающих", Украиной и США, закладывая основу для длительного мира.