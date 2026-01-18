Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на материал Financial Times.

Когда могут подписать соглашение?

По данным издания, украинский посол в США Ольга Стефанишина сообщила, что уже на следующей неделе Киев и Вашингтон планируют заключить стратегический документ. Он, собственно, касается экономического развития и восстановления Украины.

Ожидается, что подписание состоится именно в Давосе. Речь идет о масштабном соглашении по реконструкции страны ориентировочной стоимостью 800 миллиардов долларов.

В то же время в FT отмечают, что переговоры по гарантиям безопасности продвигаются сложнее. Несмотря на это, украинская сторона рассчитывает, что соответствующее соглашение с США удастся финализировать и подписать уже после завершения Давосского форума.

Заметим, заседание Всемирного экономического форума в Давосе состоится 19 – 23 января. Там украинская делегация представит свой план восстановления Украины. К тому же, как сообщают западные СМИ, на форуме также пройдет встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Какие гарантии может получить Украина?