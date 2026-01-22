Об этом президент Украины сказал во время выступления на форуме на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Что говорит Зеленский о гарантиях безопасности?

Владимир Зеленский заявил, что приветствует обязательства Великобритании и Франции по размещению войск в Украине после достижения мира.

В то же время, по его словам, все снова сводится к участию США.

Но как насчет прекращения огня? Кто может помочь, чтобы это произошло?

– добавил президент.

Владимир Зеленский напомнил, что в Давосе Дональд Трамп запустил Совет мира, но война в Украине не остановилась. Он также отметил, что Европа даже не сформулировала позицию по отношению к американской идее.

Они пригласили Украину, также Россию, Белоруссию, но война не остановилась. Даже нет прекращения огня,

– сказал Владимир Зеленский.

Какие гарантии может получить Украина?