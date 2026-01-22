Об этом президент Украины сказал во время выступления на форуме на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Что говорит Зеленский о гарантиях безопасности?
Владимир Зеленский заявил, что приветствует обязательства Великобритании и Франции по размещению войск в Украине после достижения мира.
В то же время, по его словам, все снова сводится к участию США.
Но как насчет прекращения огня? Кто может помочь, чтобы это произошло?
– добавил президент.
Владимир Зеленский напомнил, что в Давосе Дональд Трамп запустил Совет мира, но война в Украине не остановилась. Он также отметил, что Европа даже не сформулировала позицию по отношению к американской идее.
Они пригласили Украину, также Россию, Белоруссию, но война не остановилась. Даже нет прекращения огня,
– сказал Владимир Зеленский.
Какие гарантии может получить Украина?
Украина надеется, что сможет оформить с Соединенными Штатами рамочную договоренность о гарантиях безопасности. Ранее журналисты FT сообщали, что это может произойти после завершения Всемирного экономического форума в Давосе.
Речь идет о масштабном соглашении по реконструкции страны ориентировочной стоимостью 800 миллиардов долларов.
Среди обсуждаемых вариантов гарантий безопасности также было возможное размещение иностранного военного контингента и проведение воздушной операции под координацией США.