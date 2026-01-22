Об этом 24 Каналу рассказал политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной, отметив, что Трамп снова показывал из себя "властелина мира", который имеет право всех поучать. И это уже не удивляет.
Что известно о речи Трампа?
По словам Лесного, при этом Трамп достаточно положительно отзывался о Китае. Это довольно странно, учитывая, что это главный оппонент Соединенных Штатов.
Отдельно стоит выделить нелюбовь Трампа к ветрякам, с которыми он продолжает "воевать". Это вообще на грани абсурда. Он фактически сказал, что те, кто пользуется ветряными мельницами, – глупцы.
Печально наблюдать, что лидер такой великой державы так инфантильно смотрит на мир. Многое зависит от решений этого персонажа. Иногда просто был в шоке от того, насколько Трамп оторван от реальности,
– сказал Лесной.
Встреча Трампа и Зеленского в Давосе: кратко
- В Давосе с 19 по 23 января продолжается Всемирный экономический форум. В нем принимают участие более 130 стран. Среди них – 65 глав государств и правительств; около 850 руководителей различных компаний мира.
- Встреча Зеленского и Трампа в Давосе состоялась 22 января. Она началась с задержкой. В конце встречи они пообщались тет-а-тет.
- Ведущая 24 Канала Андриана Кучер рассказал, что было в кулуарах встречи в Давосе. Переговорная позиция между Украиной и США менялась чуть ли не каждые два часа.