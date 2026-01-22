Об этом 24 Каналу рассказал политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной, отметив, что Трамп снова показывал из себя "властелина мира", который имеет право всех поучать. И это уже не удивляет.

Что известно о речи Трампа?

По словам Лесного, при этом Трамп достаточно положительно отзывался о Китае. Это довольно странно, учитывая, что это главный оппонент Соединенных Штатов.

Отдельно стоит выделить нелюбовь Трампа к ветрякам, с которыми он продолжает "воевать". Это вообще на грани абсурда. Он фактически сказал, что те, кто пользуется ветряными мельницами, – глупцы.

Печально наблюдать, что лидер такой великой державы так инфантильно смотрит на мир. Многое зависит от решений этого персонажа. Иногда просто был в шоке от того, насколько Трамп оторван от реальности,

– сказал Лесной.

Встреча Трампа и Зеленского в Давосе: кратко