Год назад – 20 января 2025 года – состоялась инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. Он снова президент США всего год, а впечатление, что был им всегда и везде. Это не случайно, а является частью стратегии.

Бесспорно, Дональд Трамп выдающийся шоумен, который умеет делать инфоповод из ничего и привлекать максимальное внимание к себе. Ему хорошо это удавалось, когда он был рядовым миллионером, а когда стал президентом мощного государства мира, то и подавно. 24 Канал вспоминает, каким был этот год, а также предупреждает, что впереди еще минимум три.

Читайте также Как Совет Трампа угрожает Украине и почему туда пригласили Путина

Властелин хаоса: решил ли Трамп проблемы американцев?

Стратегия Трампа довольно проста – не молчать и постоянно продуцировать новые инфоповоды. Бывший советник Трампа (во время первого срока), друг Джеффри Эпштейна и сторонник американских ультраправых Стив Бэннон когда-то честно и прямолинейно назвал ее filling the field with shit. Литературный перевод этого выражения можно подать как – распространение хаоса.

Это делается для привлечения внимания к нужным Трампу темам и одновременно отвлечения от проблем и кризисов, а конечной целью является усталость от новостей, девальвация смыслов и подмена реальной адженды сплошным Трампом.



Президент Дональд Трамп держит саблю после того, как разрезал ею торт на инаугурационном балу главнокомандующего в Вашингтоне, 20 января 2025 года / AP Photo / Ben Curtis

Вот этим Трамп и занимался весь первый год своего второго срока, когда, конечно, не играл в гольф.

Говоря о первом годе Трампа, нужно разделить его рвение на два блока – внутренняя и внешняя политика. Последняя имеет большее значение для нас (и всего мира), а парадокс заключается в том, что главным для Трампа является первая, хоть он и пытается постоянно перетягивать одеяло в сторону второй. Для этого у Трампа есть собственные резоны.

Один из них – отвлечение внимания от скандала с "файлами Эпштейна" – разоблаченного педофила, секс-преступника и бывшего близкого товарища Трампа. Упорное нежелание Трампа признавать свои связи с Эпштейном и создание им и его окружением многочисленных препятствий на пути публикации "файлов" только усилили убеждение, что все действия Трампа на внешней арене – лишь попытки отвлечь внимание американцев.

В условиях электоральной автократии, которую строит Трамп, это важно.



Президент Дональд Трамп надевает первую премию FIFA Peace Prize, врученную ему президентом FIFA Джанни Инфантино во время жеребьевки Чемпионата мира по футболу 2026 года в Кеннеди-центре в Вашингтоне, 5 декабря 2025 года / AP Photo / Evan Vucci

К теме Трамп принуждал к интиму 13-летнюю и видел, как убивают ее малыша

На выборах-2025 Трамп получил большинство голосов, и это 77 миллионов человек. Именно из этого факта Трап черпает свою легитимность, которую считает индульгенцией и разрешением делать невесть что.

Большинство из тех, кто голосовал за Трампа, не были никакими MAGA, а только надеялись, что Трамп почему-то должен справиться с экономикой, обуздать инфляцию и снизить цены на яйца и бензин, а еще – остановить нелегальную миграцию, которая действительно стала большой проблемой для США.

И если ситуация в экономике не улучшилась (но и радикально не ухудшилась – ВВП так же медленно растет на 2%, правда, фондовый рынок идет вверх, но его сильно поштормило в первой половине 2025 года, инфляция замедлилась, но остается выше целевого уровня ФРС, уровень безработицы вырос до 4,6%), то, надо признать, что за год Трампу удалось решить вопрос мигрантов.

Поток искателей счастья и "американской мечты", с которым не могли справиться Байден и Камала Харрис, был действительно остановлен. Но сделано это было чрезвычайно жестоким и не гуманным способом. С депортациями, издевательствами и пытками.



Президент Дональд Трамп выступает во время мероприятия, посвященного объявлению новых пошлин, в Розовом саду Белого дома в Вашингтоне, 2 апреля 2025 года / AP Photo / Mark Schiefelbein

На этом Трамп не остановился и начал охоту по всей Америке на мигрантов, не различая нелегальных и вполне легальных (которые вообще-то являются важным фактором экономического благополучия США). Главным оружием стала иммиграционная полиция ICE (Immigration and Customs Enforcement), которая начала проводить рейды, что быстро приобрели признаки репрессий и этнических чисток с массовыми и системными нарушениями прав человека, показным произволом и неприкрытым террором.

Апогеем стали события 7 января 2026 года, когда агенты ICE цинично застрелили в Миннесоте женщину, гражданку США. Та протестовала против очередного рейда ICE, а когда агенты попытались ворваться в ее машину, попыталась убежать, за что была расстреляна в упор. Кадры убийства были обнародованы, но президент Трамп и его заместитель Джей Ди Вэнс стали на сторону убийц, фактически благословив дальнейший террор.

План Трампа – узурпация

Произвол ICE, хаос от деятельности агентства DOGE Илона Маска и безумные реформы медицинского сектора от министра Кеннеди – лишь эпизоды внутренней политики Трампа. Но все это хорошо вписывается в тренд, целью которого является узурпация власти и превращение в американскую версию Путина. С поправкой, что для реализации своего плана установления абсолютной автократии понадобились 20 лет, зато Трамп пытается успеть за год+. И действительно достиг в этом успехов.

Трамп выбрал тактику объявления "чрезвычайных положений" в США. Эта процедура позволяет исполнительной власти в лице президента, который одновременно является также и главной правительства США, принимать решения в обход Конгресса (законодательной власти).

При этом парламент и Верховный Суд, которые должны были стать защитой от узурпации власти, покорно склонили головы перед Трампом и избрали тактику пресмыкания. Господин президент этим радостно воспользовался, заводя военных в Калифорнию, Миннесоту, Вашингтон и другие американские земли, словно для репетиции военного мятежа. Это, кстати, уже не шутка, ведь впереди – в ноябре 2026 года – в США пройдут мидтермы – выборы в Конгресс, где демократы имеют большие шансы победить.



Вице-президент Джей Ди Вэнс (справа) беседует с президентом Украины Владимиром Зеленским, а президент Дональд Трамп слушает их в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, 28 февраля 2025 года / AP Photo / Mystyslav Chernov

Это признает даже сам Трамп и предрекает себе в такой ситуации очередной (уже третий) импичмент. В случае победы демократы получат большинство в Палате Представителей и смогут блокировать решения и исполнительные указы Трампа, а также начать против него упомянутую процедуру импичмента.

В такой ситуации президент может заблаговременно превратиться в "хромую утку" (иронический термин в американской политике, что обычно толкуется как статус президента в последний год его каденции или после ноябрьских выборов, на которых выбирают его преемника – 24 Канал). Трампу такое, конечно, не нравится, поэтому он точно будет искать варианты, чтобы избежать такой ситуации. Собственно, он делал то же самое во время первого президентства, но потерпел фиаско, сейчас же Трамп явно учел прошлые ошибки и вполне может попробовать действовать жестче. Особенно, когда все оппоненты перед ним склоняют головы.

Хаос на экспорт

Поводом для отмены мидтермов может быть очередное чрезвычайное положение. Например, из-за международной политики США, а она за последний год была эталоном хаоса.

За первый год своей второй каденции Трамп на международной арене успел:

заявить свои претензии на Канаду, Гренландию и Панамский канал;

спровоцировать в Овальном кабинете ссору с президентом Зеленским;

выкручивать при любой возможности руки Украине (против воли собственных избирателей, большинство которых поддерживают Украину и желают ей победы);

разбомбить Иран, но не уничтожить его ядерную программу и не прийти не помощь восставшим против тирании иранцам;

объявить тарифную войну всему миру без каких-либо причин на то (ускорив инфляцию в собственной стране и переложив расходы на карманы американцев);

забыть наложить тарифы на Россию и до последнего избегать введения санкций против этой тирании;

собственноручно вывести Путина из изоляции и ползать перед ним на Аляске и гордиться совместными фото;

объявить жестокую таможенную войну Китаю и бездарно проиграть в ней;

получить публичную взятку от Катара в виде самолета;

простить арабским союзникам нарушения прав человека в обмен на обещание инвестиций;

обвинить своих ближайших и самых преданных союзников – европейцев – в предательстве ценностей и публично их унижать;

разрушить единство НАТО и уничтожить веру в 5 статью и гарантии безопасности от США;

похитить президента чужой страны (власть и легитимность которого США не признавали, но признали легитимность его приспешников, ответственных за массовые репрессии), отказаться от содействия демократическим силам страны и объявить, что все это делается исключительно для того, чтобы "отжать" нефть;

публично демонстрировать пренебрежение к международному праву, хвастаться собственной силой и угрожать союзникам;

ныть по любому поводу, что Норвегия не дала Нобелевскую премию мира.



Встреча Путина и Трампа на Аляске / фото AP

С "нобелевкой" отдельная история. Трамп постоянно и всегда повторяет, что остановил 8 войн за год, а потому точно должен получить премию мира. Но на самом деле никаких войн он не останавливал. Это фикция. Единственным успехом, но с большой натяжкой, является мирный процесс вокруг Сектора Газа, но и там на самом деле все далеко до мира, потому что террористическая группировка ХАМАС до сих пор не разоружилась, израильское руководство не отказалось от геноцидных практик, а реализация проекта Трампа по восстановлению Газы вызывает множество вопросов.

Ограниченный позитив вызывают процессы в Сирии и на Южном Кавказе, но роль действующего президента США там точно не стоит преувеличивать, что бы там ни назвали его именем. Хотя, конечно, прижизненный мемориал уже не переплюнуть (напомним, в США в угоду Трампу назвали в его честь мемориальный центр Кеннеди, названный когда-то в память об убитом президенте. Теперь же это сооружение будет, как говорится, "и мертвым, и живым").



Путин с Трампом / фото AP

При этом сам Трамп после Венесуэлы явно увлекся идеей захватить Гренландию и сейчас фактически объявил Европе ультиматум, следствием которого может стать, как минимум, торговая война с главным бизнес-партнером, а о максимуме даже не хочется думать. Но очевидно об этом думает Трамп.

Ведь в случае конфликта с Европой будет иметь повод отменить выборы и объявить себя царем на изолированном от мира большом американском "острове". Похоже, в этом заключается его план действий на второй год правления.