Що може входити в цю стратегію, чи просунуться переговори в бік миру і чим важливі гучні заяви та офіційні зустрічі лідерів ексклюзивно для 24 Каналу розібрали політичні експерти. А спеціальна кореспондентка Андріана Кучер повідомила, що відбувається прямо зараз на полях форуму.

Що говорять про Україну в Давосі?

На форумі у Давосі говорять про близьке завершення війни, але сумніви щодо позиції Росії залишаються.

Як повідомила журналістка 24 Каналу Андріана Кучер з місця подій, попри заяви про можливе завершення бойових дій, частина міжнародних лідерів сумнівається у реальній готовності Росії припинити війну.

За інформацією джерел, американська сторона наразі не готова підписувати угоду про післявоєнне відновлення України. Ключовим питанням, яке гальмує процес, залишається Донбас.

На Українському сніданку був присутній спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф. Він повідомив, що 22 січня ввечері вирушає до Москви, після чого планує поїздку до Абу-Дабі для зустрічей на рівні робочих груп.

Віткофф позитивно оцінив українську переговорну команду, до якої входять Кирило Буданов та Рустем Умєров, та висловив переконання, що війну можна завершити. Водночас наразі не йдеться про досягнення компромісів щодо Донбасу.

Україна наполягає на створенні вільної економічної зони в регіоні та підкреслює: у разі відведення українських військ російська сторона також має зробити аналогічні кроки.

Зауважимо, що Путін не погоджується на виведення російських військ без поступок у територіальному питанні. Російська сторона наполягає, що війна може бути завершена лише після того, як Україна виведе свої війська з частин Донбасу, які зараз контролює Київ. Але Україна категорично відкидає такі вимоги як неприйнятні та неконституційні.

Європейські партнери наголошують на необхідності подальшої підтримки України. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що хоча ЄС уже виділив 90 мільярдів євро допомоги, ці кошти почнуть повноцінно працювати лише у квітні-травні. За його словами, до того часу критично важливо зберігати та посилювати підтримку України, адже йдеться не лише про допомогу Києву, а й про безпеку всієї Європи.

Як на мирні переговори впливає позиція Трампа?

Володимир Зеленський прибув до Давоса на зустріч із Дональдом Трампом. Їхня розмова тривала близько години.

Раніше Зеленський заявляв, що готовий приїхати до Давоса за наявності конкретних домовленостей щодо відновлення України на суму 800 мільярдів доларів та гарантій безпеки. Це додало оптимізму, однак, за словами джерел, підписання відповідної угоди сьогодні не очікується.

Деталі. Спочатку зустріч була запланована на 14:00, але розпочалася з невеликим запізненням о 14:20 і завершилася приблизно о 15:14. Наприкінці президенти поспілкувалися тет-а-тет. Очікується, що невдовзі президент Зеленський вийде із промовою.

Раніше у Давосі спостерігалося підвищене напруження, однією з причин якого стали різкі заяви Дональда Трампа та ескалація дискусій навколо Гренландії.

За інформацією кореспондентки 24 Каналу Андріани Кучер, така риторика викликала занепокоєння серед учасників форуму, оскільки в ній побачили паралелі з аргументацією, яку Росія використовувала напередодні повномасштабного вторгнення в Україну.

На цьому тлі європейські країни дедалі активніше обговорюють необхідність посилення власної обороноздатності без опори на Сполучені Штати, але у тісній взаємодії з Україною. Значна частина панельних дискусій у Давосі присвячена інтеграції українського оборонного потенціалу в європейську систему безпеки.

Європейські політики визнають, що українська армія є ключовим елементом безпеки континенту, а без її участі Європа не зможе ефективно протистояти Росії. Водночас наголошується на потребі вже зараз готуватися до сценаріїв оборони без прямої військової участі США.

Посадовці зазначають, що формування нової архітектури європейської безпеки є тривалим процесом, який ускладнюється бюрократичними процедурами.

У кулуарах форуму також обговорюються можливі формати майбутніх оборонних союзів за участю європейських країн та України без участі США, однак наразі такі сценарії вважаються малоймовірними.

Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко критично оцінює підходи Дональда Трампа до війни в Україні. На його думку, президент США має доступ до повної аналітичної інформації, однак часто ігнорує її, керуючись власними уявленнями та прагматичними інтересами.

Трамп розуміє, що відбувається, але змушує свою команду діяти так, як вигідно йому, передусім з позиції вигоди та фінансів. Йому імпонує авторитарна модель управління, яку він бачить у Путіна,

– вважає експерт.

Громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус ще більш критичний у своїх оцінках президента Трампа.

Він підкреслює, що дії Трампа демонструють його ставлення до ролі президента як до бізнесмена, а не як до лідера держави, що має забезпечувати безпеку і стабільність у світі. Принципи моралі, чесності та відданості, які повинні бути ключовими у міжнародній політиці, для Трампа виявляються другорядними.

На думку Пінкуса, Трамп не усвідомлює всю відповідальність бути президентом держави, яка претендує на роль світового лідера, і що його політика в глобальних справах часто керується прагненням власної вигоди, а не принципами міжнародного порядку.

Що стоїть за гучним прогнозом Кіта Келлога?

Перевага у війні проти Росії може перейти на бік України, якщо держава витримає цю зиму. Про це заявив спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

За його словами, президент РФ Володимир Путін не зможе здобути перемогу через значні людські та економічні втрати. Келлог наголосив на необхідності посилення економічного тиску на Росію, зокрема шляхом запровадження прямих санкцій проти найбільших російських нафтових компаній.

Як повідомила кореспондентка Андріана Кучер, Келлог також закликав заблокувати російський експорт через Балтійське море. На його переконання, це позбавить Кремль фінансових можливостей для виплати зарплат військовим.

Росія – нафтово-бензинова держава. Удари по "Роснєфті", "Лукойлу" та обмеження експорту через Балтійське море завдадуть їй серйозної шкоди, зазначив він.

Нагадаємо, у Балтійському морі суттєво ускладнилася ситуація з російськими нафтовими танкерами через нові санкції Заходу: кілька суден, які прямували з російською нафтою до Індії, різко змінили курс і тепер стоять у Балтійському морі або простоюють без чіткої точки призначення, це прямий наслідок обмежень, запроваджених США проти "Роснефті" та "Лукойла" наприкінці 2025 року.

Келлог висловив співчуття українцям, які змушені переживати зиму в умовах аномально низьких температур, і додав, що Путін уже шукає вихід із ситуації, усвідомлюючи неможливість перемоги у війні.

За його словами, Росія не має економічної потужності колишнього СРСР, щоб тривалий час вести війну. Він вважає, що посилення тиску призведе до поступового згасання бойових дій.

Також у виступі в Українському домі в Давосі він припустив, що може відвідати Україну приблизно через два тижні після запланованої поїздки до Японії.

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що заяви Кіта Келлога про можливий перелом у війні на користь України після зими є обґрунтованими та базуються на професійному аналізі.

Він працював неодноразово у нас в Україні, він знає за даними розвідки американських союзників стан справ і тому він на підставі такого аналізу об'єктивно може робити відповідні прогнози,

– додав експерт.

Саме тому його прогнози не є політично заангажованими, на відміну від заяв окремих представників команди Дональда Трампа.

Підготовка до ведення бойових дій починається з оцінки противника, його ресурсів і можливостей. Келлог робить висновки саме на основі такого аналізу, а не політичних уподобань,

– зазначив Романенко.

Ключовою умовою для України залишається здатність вистояти впродовж зимового періоду. Передусім ідеться про посилення систем протиповітряної оборони та всебічну підтримку Сил оборони України.

