Як пройшла зустріч президентів?
Дональд Трамп з'явився перед камерами після зустрічі з Володимиром Зеленським. Журналісти запитали у президента США, чи є шанс укласти угоду сьогодні.
Побачимо, що буде. Ми зустрічаємося з Росією, це відбудеться завтра (23 січня, – 24 Канал), і ми зустрінемося з Путіним,
– додав Трамп.
Варто зазначити, що йдеться про зустріч Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з Путіним, яка відбудеться в Москві.
Президент США підкреслив, що його зустріч з Володимиром Зеленським була дуже хорошою і "всі хочуть, щоб війна закінчилася".
Трамп також повідомив журналістам, що вони не обговорювали вступ Зеленського до Ради миру.