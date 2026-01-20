Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела в Офісі Президента та інформацію ЗМІ.

Чи вирушить Зеленський до Давосу?

Журналіст Axios з посиланням на слова українського чиновника повідомив, що Володимир Зеленський поки що залишається в Києві після масованих російських ударів вночі й не їде до Давосу на форум ВЕФ. В Офісі Президента 24 Каналу також підтвердили, що наразі глава держави в Києві.

Однак Зеленський може поїхати до Давосу, якщо матиме двосторонню зустріч із президентом США Дональдом Трампом для підписання угоди про відновлення України.