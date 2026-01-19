Про це 24 Каналу розповіла виконавча директорка Українського дому в Давосі Уляна Хром'як, зауваживши, що світ зараз справді зацікавлений в Україні та її пропозицій для партнерів. Вже завтра, 20 січня, відбудеться підписання важливих угод для нашої країни.
Чим дивуватиме Український дім у Давосі?
2026 рік – вже є 8 роком Українського дому у Давосі. За словами виконавчої директори, цього року будуть дискусії про безпекові рішення, культуру, інвестиції та енергетику. Панельна дискусія – сталий мир. Важливо, що цього річ до Українського дому долучився уряд України. В такий спосіб вони виступлять як одна команда, яка відстоює інтереси України. Зокрема, мовиться про якісні гарантії безпеки.
Цього року ми підпишемо угоди, спрямовані на інвестиції у відновлення України. Вони допоможуть нашій державі, зокрема, в енергетичному секторі. Мене дуже тішить, що вони будуть на благо Україні. Це не просто конференція – ми привеземо додому багато гарних рішень,
– наголосила вона.
Дуже важливо, що Український дім у Давосі співпрацює з українськими ветеранами, які цього року відвідають форум. Багато з них у цивільному житті є бізнесменами, тому вони поділяться своїм досвідом з представниками бізнес-середовища.
В такий спосіб Україна доводить своїм партнерам – у нашій країні є рішення, Україна постійно тестує щось нове не лише у військові сфері, а й у сфері бізнесу.
Ми тут, щоб не просити, а пропонувати рішення міжнародній спільноті. Вже завтра у нас буде дискусія про те. що Україна може запропонувати світу у безпекових та інноваційних рамках,
– підкреслила Хром'як.
Вона додала, що зараз зацікавленість інших країн до України є дуже висока. Сьогодні виконавча директорка вже дала кілька інтерв'ю міжнародним журналістам, які розпитували про оборонну промисловість у нашій країні та розвиток нових технологій.
Довідка. Український дім у Давосі бере участь у Всесвітньому економічному форумі. Цього року він проходить з 19 до 22 січня. Організація має на меті зібрати високопосадовців уряду, бізнес-лідерів, інвесторів, політиків та представників ЗМІ для проведення програми дискусій на високому рівні.
Детальніше про роботу Українського дому у Давосі минулих років:
- За версією Politico, у 2024 році Український дім став найкращим павільйоном в Давосі. Тоді видання вразило, як Український дім демонстрував карту "російських воєнних злочинів".
- У січні 2025 року Український дім очікував інвесторів, високопосадовців Європейської комісії та багато лідерів думок. Минулого року питання миру та гарантій також були пріоритетними.
- Економічний форум у Давосі, де присутній Український дім, є важливою подією для нашої країни. Так, рік тому його відвідав Володимир Зеленський, щоб зафіксувати позицію України