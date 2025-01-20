Про це 24 Каналу розповіла виконавча директорка Українського дому в Давосі Уляна Хромʼяк, зазначивши, що перший день на Форумі буде присвячений україно-американським відносинам. Також в Українському домі 20 січня буде транслюватиметься інавгурація Дональда Трампа.

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Увага і на культурну дипломатію

Виконавча директорка сказала, що сьогодні, 20 січня, в Українському домі буде обговорюватись, зокрема, тема справедливого та довготривалого миру в Україні, необхідність безпекових гарантій.

Також будемо говорити про можливості України, про те, що вона не є тягарем, а є країною можливостей зі своїми унікальними природними ресурсами та історією щодо її відбудови. Ми очікуємо інвесторів, високопосадовців Європейської комісії і багато лідерів думок,

– підкреслила вона.

Як завжди Український дім очікує велику кількість гостей, і головна мета організаторів донести до них основні меседжі.

Ми тут задля того, щоб відстоювати незалежність України, відстоювати справедливий і довгостроковий мир, який нам потрібен і показати наші можливості інвестиційні,

– сказала Хром'як.

У 2024 році павільйон Українського дому був визнаний редакцією видання Politico найкращим в на форумі в Давосі.

Цього року Український дім продемонструє нашу гостинність, будемо пригощати смачною кавою. Ми привезли багато гостинців до кави від Львівської майстерні шоколаду,

– зазначила виконавча директорка.

Також багато уваги буде приділено культурній дипломатії, адже Український дім підтримує українських дизайнерів, митців, їхні роботи будуть представлені в українському павільйоні.

Будемо дуже раді всіх бачити. Слідкуйте за нашими соціальними медіа, за нашим сайтом. Ми будемо транслювати в прямому ефірі всі наші панельні дискусії, тому долучайтесь,

– закликала Уляна Хромʼяк.

Зазначимо, що Всесвітній економічний форум в Давосі (Швейцарія) триватиме з 20 по 24 січня. На цьому заході має бути присутній президент України Володимир Зеленський, який приїде до Давосу 21 січня. Це буде другий візит Зеленського на давоський форум – вперше він був присутній на заході у 2024 році.

Дональд Трамп, який 20 січня офіційно стане президентом США, імовірно, не прибуде до Швейцарії. Проте він має долучиться до форуму онлайн 23 січня.