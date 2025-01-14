Про це заявив президент Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде, повідомляє 24 Канал з посиланням на SRF.

Дивіться також Допомога буде: Пісторіус на зустрічі із Зеленським розповів, що Німеччина передасть Україні

Що відомо про участь Зеленського у форумі у Давосі

Форум збере учасників із понад 130 країн світу, серед яких очікується понад 60 глав держав та урядів, а також більше ніж 1600 представників бізнесу.

Зеленський прибуде до Давосу 21 січня, у вівторок. Для нього це буде другий виступ на цьому міжнародному заході, адже президент вперше взяв участь у ВЕФ у 2024 році. Дональд Трамп, у свою чергу, виступить онлайн 23 січня, а ближче до завершення форуму очікується поява представників його нової адміністрації.

Серед інших високопосадовців Бренде виділив участь президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Довідка: ВЕФ, який цього року проводиться вже у 54-й раз, традиційно відбудеться на гірськолижному курорті Давос у швейцарських Альпах. Захід заснували у 1971 році як платформу для відкритих і закритих обговорень між світовими лідерами, бізнесменами та міжнародними організаціями. Основними темами форуму є глобальні виклики, економічний розвиток, питання екології та шляхи співробітництва.

Нагадаємо, що минулорічний форум проходив 14 – 19 січня за участі представників із 81 країни. Серед учасників також був і президент України Володимир Зеленський.