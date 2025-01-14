Німеччина надала Україні підтримку на більш ніж 16% від загального обсягу всієї тієї допомоги, яку передали Києву за час повномасштабної війни. Під час зустрічі український очільник, як зазначила ведуча 24 Каналу Альбіна Підгірняк, подякував німецькому народу за системи протиповітряної оборони, які нині захищають українське небо, та за лідерство Німеччини у форматі "Рамштайн".

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Потрібно розширювати виробництво "Гепардів"

"Ми особливо вдячні за те, що в складні моменти захисту неба, блекаутів Німеччина зробила, напевно, один з найбільших внесків в захист українського неба, в будівництво новітньої української системи ППО. Ми вдячні за системи ППО Patriot, за системи IRIS-T, за "Гепарди", які захищали нашу критичну інфраструктуру", – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що Німеччині треба знов розширювати виробництво "Гепардів", тому що вони потужно захищають критичну інфраструктуру України, зокрема енергетичну мережу.

Також президент підкреслив важливість створення союзу міністрів оборони, формат якого дозволяє достатньо швидко щомісяця вирішувати важливі питання. Наступна зустріч глав оборонних відомств п'яти країн має відбутися у лютому.

До слова. Зустріч міністрів оборони п'яти країн – Німеччини, Італії, Великої Британії, Франції, Польщі відбулася 13 грудня 2024 року. На цьому заході обговорювалась подальша підтримка України та збільшення оборонного потенціалу Європи.

Підтримка залишиться

Очільник німецького оборонного відомства розповів, яку допомогу отримає Україна надалі. Йдеться про нову гаубицю 155 калібру.

Колісна гаубиця 155-го калібру – це справді чудесний витвір інженерної науки. Це дуже особлива система. Ми вже замовили 54 одиниць, щоб задовольнити потреби України. Думаю, що вони приїжджатимуть так швидко, як тільки можливо, бо це справді дуже ефективна, дуже мобільна система, яка допоможе вам значною мірою у вашій боротьбі, яка ще не завершилася,

– підкреслив Борис Пісторіус.

Також Пісторіус зазначив, що його приїзд до Києва пов'язаний з обговорення питання тісної промислової співпраці Німеччини та України, прямих закупівель, оборонної співпраці, закупівель українського ОПК, яка підтримується європейськими та іншими коштами.

Він розповів про те, що Україна отримає пакет допомоги у 3 мільярди євро, відзначивши, що на нинішньому етапі німецький уряд підготував все для того, аби було ухвалено відповідне рішення. Проте нині все ще тривають дискусії, які пов'язані з неухваленим бюджетом.

Очільник німецького оборонного відомства впевнений, що попри те, що нині Німеччину чекають вибори, незалежно від того, хто прийде до влади, німецька підтримка для України залишиться.

Вона буде надійною, непохитною, відданою і енергійною. Жодного сумніву з цього приводу не маю,

– сказав він.

На зустрічі з Борісом Пісторіусом постало питання мобілізаційного віку. Чинна адміністрація Білого дому неодноразово наголошувала на тому, що Україні потрібно знижувати мобілізаційний вік до 18 років.

Володимир Зеленський вкотре наголосив на тому, що нині в нашій країні існує більше сотні бригад, які потребують на постійній основі постачання зброї і техніки. І саме на укомплектуванні цих бригад варто акцентувати найбільшу увагу.

Ми повинні укомплектувати свої бригади відповідною технікою. Всі ці запити є у наших партнерів. Я думаю, що це найголовніше, щоб що все ж таки людина були захищена. І не просто захищена, а мала відповідну зброю, відповідні знання. І, мені здається, цим партнери передусім повинні насичувати українську армію,

– сказав президент.

Зеленський також наголосив на тому, що зараз Україна досить серйозно виснажує російських окупантів саме дронами українського виробництва, зокрема, тими, які постачаються на лінію бойового зіткнення.

Нагадаємо, що глава МЗС Німеччини Анналена Бербок наголосила на тому, що Берлін має надати Києву більше військової допомоги, ніж передбачено бюджетом. Адже це, на її думку, є ключем до захисту і України, і Європи. Водночас Бербок вважає, що відмова від додаткового військового пакета послабить здатність Києва захищатися, і це ставить під загрозу безпеку Європи та, зокрема, Німеччини.