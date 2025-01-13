Про результати зустрічі повідомив очільник оборонного відомства України Рустем Умєров, передає 24 Канал. Він приєднався до посадовців Польщі, Німеччини, Франції, Італії та Великобританії.

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Що відомо про зустріч Е5

Зустріч була присвячена обговоренню ключових пріоритетів оборони України на 2025 рік:

зброя для фронту (артилерійські снаряди, далекобійне озброєння, західна бронетехніка);

посилення ППО (нові системи протиповітряної оборони та боєприпаси для протидії російським ракетам і дронам);

розвиток оборонної промисловості.

У 2025 році Україна планує рекордне виробництво озброєння на 35 млрд доларів, із яких 17 млрд профінансує український уряд. Решту коштів можуть забезпечити союзники,

– написав Умєров.

Важливим результатом стало затвердження Дорожніх карт оборонних коаліцій до 2027 року. Це свідчить про готовність Європи планувати підтримку України на довгострокову перспективу.

Міністри оборони п’яти країн підтвердили, що військова допомога Україні продовжуватиметься, оскільки це інвестиція у мир і стабільність континенту.

Сміливі рішення, єдність і стратегічне бачення наших союзників – це те, що наближає нас до перемоги,

– наголосив український міністр.

Відомо, що країни Е5 відіграють ключову роль у оборонних коаліціях: бронетехніка (Німеччина й Польща), артилерія (Франція), ППО/ПРО (Франція й Німеччина), безпілотники та морська безпека (Велика Британія).

До слова, 9 січня на авіабазі у Німеччині пройшла 25-та зустріч у форматі "Рамштайн", там п'ять європейських країн висловили зацікавленість у збереженні формату UDCG (Контактної групи з питань оборони України).

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявляв, що доля "Рамштайну" вирішуватиметься новою адміністрацією США вже після інавгурації Трампа.