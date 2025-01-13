О результатах встречи сообщил глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров, передает 24 Канал. Он присоединился к чиновникам Польши, Германии, Франции, Италии и Великобритании.

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Что известно о встрече Е5

Встреча была посвящена обсуждению ключевых приоритетов обороны Украины на 2025 год:

оружие для фронта (артиллерийские снаряды, дальнобойное вооружение, западная бронетехника);

усиление ПВО (новые системы противовоздушной обороны и боеприпасы для противодействия российским ракетам и дронам);

развитие оборонной промышленности.

В 2025 году Украина планирует рекордное производство вооружения на 35 млрд долларов, из которых 17 млрд профинансирует украинское правительство. Остальные средства могут обеспечить союзники,

– написал Умеров.

Важным результатом стало утверждение Дорожных карт оборонных коалиций до 2027 года. Это свидетельствует о готовности Европы планировать поддержку Украины на долгосрочную перспективу.

Министры обороны пяти стран подтвердили, что военная помощь Украине будет продолжаться, поскольку это инвестиция в мир и стабильность континента.

Смелые решения, единство и стратегическое видение наших союзников – это то, что приближает нас к победе,

– подчеркнул украинский министр.

Известно, что страны Е5 играют ключевую роль в оборонных коалициях: бронетехника (Германия и Польша), артиллерия (Франция), ПВО/ПРО (Франция и Германия), беспилотники и морская безопасность (Великобритания).

К слову, 9 января на авиабазе в Германии прошла 25-я встреча в формате "Рамштайн", там пять европейских стран выразили заинтересованность в сохранении формата UDCG (Контактной группы по вопросам обороны Украины).

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что судьба "Рамштайн" будет решаться новой администрацией США уже после инаугурации Трампа.